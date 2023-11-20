У луцькому гіпермаркеті «Там Там» продають посуд від росіянки Юлії Висоцької
Сьогодні, 11:16
На полицях луцького гіпермаркету «Там Там» помітили посуд від російської акторки та ведучої кулінарних шоу Юлії Висоцької.
Фото опублікували у луцькій групі «Теревені про Луцьк» у Фейсбуці, передає ВСН.
Це посуд бренду «Wilmax».
«Обличчя салатниць в Там-Там - рашистка Висоцкая», - написала обурена лучанка.
Як пише objectiv.tv, у травні 2023 року стало відомо, що Висоцька виїхала з РФ. За інформацією російських ЗМІ, причиною нібито став хейт через кулінарні невдачі у старих випусках її шоу.
Чоловіком Висоцької є російський кінорежисер Андрій Кончаловський – прихильник президента РФ Володимира Путіна, щодо якого в Україні в січні поточного року згідно з рішенням РНБО було запроваджено економічні та інші санкції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Фото опублікували у луцькій групі «Теревені про Луцьк» у Фейсбуці, передає ВСН.
Це посуд бренду «Wilmax».
«Обличчя салатниць в Там-Там - рашистка Висоцкая», - написала обурена лучанка.
Як пише objectiv.tv, у травні 2023 року стало відомо, що Висоцька виїхала з РФ. За інформацією російських ЗМІ, причиною нібито став хейт через кулінарні невдачі у старих випусках її шоу.
Чоловіком Висоцької є російський кінорежисер Андрій Кончаловський – прихильник президента РФ Володимира Путіна, щодо якого в Україні в січні поточного року згідно з рішенням РНБО було запроваджено економічні та інші санкції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи будуть вихідні на Великдень 2024 року
Сьогодні, 12:17
У луцькому гіпермаркеті «Там Там» продають посуд від росіянки Юлії Висоцької
Сьогодні, 11:16
На фронті відбулось 97 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
На Волині торік медики зареєстрували понад 1,8 тисячу звернень з приводу нападу тварин
Сьогодні, 08:20