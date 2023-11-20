У луцькому гіпермаркеті «Там Там» продають посуд від росіянки Юлії Висоцької

Юлії Висоцької.



Фото опублікували у луцькій групі «Теревені про Луцьк» у Фейсбуці, передає



Це посуд бренду «Wilmax».



«Обличчя салатниць в Там-Там - рашистка Висоцкая», - написала обурена лучанка.



Як пише objectiv.tv, у травні 2023 року стало відомо, що Висоцька виїхала з РФ. За інформацією російських ЗМІ, причиною нібито став хейт через кулінарні невдачі у старих випусках її шоу.



Чоловіком Висоцької є російський кінорежисер Андрій Кончаловський – прихильник президента РФ Володимира Путіна, щодо якого в Україні в січні поточного року згідно з рішенням РНБО було запроваджено економічні та інші санкції.

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