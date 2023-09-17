На фронті відбулось 97 бойових зіткнень, - Генштаб

Протягом доби 12 квітня та у ніч на 13 квітня на передовій в Україні відбулось 97 бойових зіткнень, під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів дев'яти областей.Про це повідомляється у ранкововму зведенні Генерального штабу Збройних сил України."Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.На Куп’янському напрямку РФ наступальних (штурмових) дій не вела.На Лиманському напрямку російська армія 1 раз атакувала позиції ЗСУ в районі Торського Донецької області.На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де РФ 29 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ.На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів атакували позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.На Херсонському напрямку російське військо не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, РФ здійснила 6 безуспішних атак на позиції ЗСУ.