На Волині торік медики зареєстрували понад 1,8 тисячу звернень з приводу нападу тварин

На Волині торік медики зареєстрували понад 1,8 тисячу звернень з приводу нападу тварин
В Україні продовжують реєструвати випадки сказу у диких і домашніх тварин.

На жаль, випадки захворювання на сказ трапляються і у людей. Якщо вчасно не звернутися по допомогу – інфікована людина може померти, попереджають у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Сказ – це смертельно небезпечна хвороба, але йому на 100% можна запобігти. Тільки негайна вакцинація після інфікування може убезпечити вас від сказу.

На Волині торік зареєстрували 1816 звернень за медичною допомогою з приводу нападу тварин, 2022-го таких звернень було понад 1600. 720 людям (40%) призначено курс профілактичних щеплень.

Антирабічну вакцину застосовують для первинної імунізації людей, котрі були в контакті з хворою на сказ твариною, а також невідомими тваринами. Подальша ревакцинація здійснюється згідно зі схемою в закладах охорони здоров’я.

Вакциною для профілактики сказу область на сьогодні забезпечена в достатній кількості.

Фахівці центру проводять епідеміологічне розслідування кожного випадку звернення та комплекс заходів з профілактики сказу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: собаки, напад, тварини, медики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На фронті відбулось 97 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
На Волині торік медики зареєстрували понад 1,8 тисячу звернень з приводу нападу тварин
Сьогодні, 08:20
Знищення ТЕС в Україні: експерти пояснили наслідки та коли можуть початися відключення світла
Сьогодні, 07:11
Помер всесвітньо відомий італійський модельєр
Сьогодні, 05:15
Командувач ОК «Південь» Андрій Ковальчук йде з посади
Сьогодні, 03:17
Схожі новини
У Нововолинську зграї бродячих псів нападають на людей: як влада збирається вирішити проблему У Нововолинську зграї бродячих псів нападають на людей: як влада збирається вирішити проблему
27 лютий, 07:12
У місті на Волині безпритульні собаки кидаються на людей У місті на Волині безпритульні собаки кидаються на людей
08 лютий, 20:45
У Нововолинську собаки напали на жінку У Нововолинську собаки напали на жінку
03 лютий, 07:15
Скільки дітей на Волині звернулися до лікарні після нападу тварин Скільки дітей на Волині звернулися до лікарні після нападу тварин
28 липень, 2021, 16:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На фронті відбулось 97 бойових зіткнень, - Генштаб
Сьогодні, 09:15
 0
На Волині торік медики зареєстрували понад 1,8 тисячу звернень з приводу нападу тварин
Сьогодні, 08:20
 0
Знищення ТЕС в Україні: експерти пояснили наслідки та коли можуть початися відключення світла
Сьогодні, 07:11
 0
Помер всесвітньо відомий італійський модельєр
Сьогодні, 05:15
 0
Командувач ОК «Південь» Андрій Ковальчук йде з посади
Сьогодні, 03:17
 0
Медіа
відео
1/8