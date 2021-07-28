На Волині торік медики зареєстрували понад 1,8 тисячу звернень з приводу нападу тварин
Сьогодні, 08:20
В Україні продовжують реєструвати випадки сказу у диких і домашніх тварин.
На жаль, випадки захворювання на сказ трапляються і у людей. Якщо вчасно не звернутися по допомогу – інфікована людина може померти, попереджають у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Сказ – це смертельно небезпечна хвороба, але йому на 100% можна запобігти. Тільки негайна вакцинація після інфікування може убезпечити вас від сказу.
На Волині торік зареєстрували 1816 звернень за медичною допомогою з приводу нападу тварин, 2022-го таких звернень було понад 1600. 720 людям (40%) призначено курс профілактичних щеплень.
Антирабічну вакцину застосовують для первинної імунізації людей, котрі були в контакті з хворою на сказ твариною, а також невідомими тваринами. Подальша ревакцинація здійснюється згідно зі схемою в закладах охорони здоров’я.
Вакциною для профілактики сказу область на сьогодні забезпечена в достатній кількості.
Фахівці центру проводять епідеміологічне розслідування кожного випадку звернення та комплекс заходів з профілактики сказу.
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На жаль, випадки захворювання на сказ трапляються і у людей. Якщо вчасно не звернутися по допомогу – інфікована людина може померти, попереджають у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Сказ – це смертельно небезпечна хвороба, але йому на 100% можна запобігти. Тільки негайна вакцинація після інфікування може убезпечити вас від сказу.
На Волині торік зареєстрували 1816 звернень за медичною допомогою з приводу нападу тварин, 2022-го таких звернень було понад 1600. 720 людям (40%) призначено курс профілактичних щеплень.
Антирабічну вакцину застосовують для первинної імунізації людей, котрі були в контакті з хворою на сказ твариною, а також невідомими тваринами. Подальша ревакцинація здійснюється згідно зі схемою в закладах охорони здоров’я.
Вакциною для профілактики сказу область на сьогодні забезпечена в достатній кількості.
Фахівці центру проводять епідеміологічне розслідування кожного випадку звернення та комплекс заходів з профілактики сказу.
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