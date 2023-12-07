Знищення ТЕС в Україні: експерти пояснили наслідки та коли можуть початися відключення світла





Про це йдеться в сюжеті кореспондента Ігоря Бондаренка.



Трипільську ТЕС ворог намагався знищити майже два роки. Десятки ракетно-дронових атак виводили з ладу трансформатори та лінії електропередач. Іноземні делегації неодноразово приїздили сюди, щоб переконатися в цинічних атаках росіян по енергетичних об’єктах України. Проте через дефіцит протиповітряної оборони нині українцям загрожує ще й дефіцит електрики та тепла.



Нестачу електроенергії вже третій тиждень відчувають на собі харків’яни. Під гул генераторів зранку відчиняються кав’ярні, аптеки та магазини. З перебоями працює метро та решта енергозалежних підприємств. І така картина може стати буденною для всієї України.



"Може виникнути незначний дефіцит, але наразі ми плануємо збалансувати енергосистему таким чином, щоб споживач цього дефіциту не відчув, і покрити ці недостатні обсяги потужності, які можуть виникнути в енергосистемі на вечір, за рахунок або внутрішніх ресурсів енергосистеми, які вона все ще має, або за рахунок допомоги наших європейських партнерів", - каже директорка з комунікацій "Укренерго" Марія Цатурян.



Чи будуть проблеми зі світлом в Україні



Енергосистема України наповнюється з чотирьох основних джерел. Перше місце серед виробників електроенергії посідають АЕС - 55%. За ними йдуть теплові електростанції - 29%. Сектор "зеленої" енергетики виробляє 8% всієї електроенергії України, ГЕС - майже 7%. За неофіційними даними, нині 80 відсотків теплоелектростанцій в Україні зруйновані або суттєво пошкоджені. Вони здебільшого відповідали за здатність енергосистеми балансувати навантаження в години пік.



"Ми не загинемо, апокаліпсису не буде, і енергосистема працюватиме, і електрика у людей буде, нехай з певними, найімовірніше, обмеженнями. І саме тому, що ці обмеження майже неминучі, я б, чесно, не радив заморожувати полуницю, чи овочі, чи щось у ваших холодильниках, якщо у вас немає акумуляторів, які 2-3 години можуть втримати ці холодильники робочими", - пояснює директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.



Зараз в Україні період найменшого споживання електрики. З початком літньої спеки дефіцит електроенергії лише зростатиме. Найважче буде взимку, бо зруйновані ТЕС не подаватимуть тепло та гарячу воду до квартир. Швидке рішення проблеми – мобільні генерувальні станції, які працюють на газі та твердому паливі.



"Потрібно шукати інший шлях вирішення проблеми. А інший шлях – це децентралізація та розукрупнення. Це створення великої мережі станцій невеликої потужності, які працюють на місцевих джерелах енергії. І це не сонце. Це торф, це вугілля, це гідроенергія, це газовий конденсат, це природний газ, це біогаз, це біомаса", - каже експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.



Замість величезних ТЕС Україні потрібні мобільні смартелектростанції – запевняють експерти. Їх можна встановлювати приховано від російських ракет. І навіть втрата кількох промислових генераторів ніяк не вплине на загальну енергосистему країни. Гроші на проєкти знову доведеться просити у іноземних інвесторів. Проте головна проблема – час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрата Трипільської ТЕС не призвела до різкого дефіциту електроенергії, заявили в"Укренерго". Проте нестача електрики з настанням спеки відчуватиметься гостріше. Наразі запровадження графіків відключень споживачів не розглядають. З аварійними обмеженнями нині працює лише Харківщина.Про це йдеться в сюжеті кореспондента ТСН Трипільську ТЕС ворог намагався знищити майже два роки. Десятки ракетно-дронових атак виводили з ладу трансформатори та лінії електропередач. Іноземні делегації неодноразово приїздили сюди, щоб переконатися в цинічних атаках росіян по енергетичних об’єктах України. Проте через дефіцит протиповітряної оборони нині українцям загрожує ще й дефіцит електрики та тепла.Нестачу електроенергії вже третій тиждень відчувають на собі харків’яни. Під гул генераторів зранку відчиняються кав’ярні, аптеки та магазини. З перебоями працює метро та решта енергозалежних підприємств. І така картина може стати буденною для всієї України."Може виникнути незначний дефіцит, але наразі ми плануємо збалансувати енергосистему таким чином, щоб споживач цього дефіциту не відчув, і покрити ці недостатні обсяги потужності, які можуть виникнути в енергосистемі на вечір, за рахунок або внутрішніх ресурсів енергосистеми, які вона все ще має, або за рахунок допомоги наших європейських партнерів", - каже директорка з комунікацій "Укренерго"Енергосистема України наповнюється з чотирьох основних джерел. Перше місце серед виробників електроенергії посідають АЕС - 55%. За ними йдуть теплові електростанції - 29%. Сектор "зеленої" енергетики виробляє 8% всієї електроенергії України, ГЕС - майже 7%. За неофіційними даними, нині 80 відсотків теплоелектростанцій в Україні зруйновані або суттєво пошкоджені. Вони здебільшого відповідали за здатність енергосистеми балансувати навантаження в години пік."Ми не загинемо, апокаліпсису не буде, і енергосистема працюватиме, і електрика у людей буде, нехай з певними, найімовірніше, обмеженнями. І саме тому, що ці обмеження майже неминучі, я б, чесно, не радив заморожувати полуницю, чи овочі, чи щось у ваших холодильниках, якщо у вас немає акумуляторів, які 2-3 години можуть втримати ці холодильники робочими", - пояснює директор Центру досліджень енергетикиЗараз в Україні період найменшого споживання електрики. З початком літньої спеки дефіцит електроенергії лише зростатиме. Найважче буде взимку, бо зруйновані ТЕС не подаватимуть тепло та гарячу воду до квартир. Швидке рішення проблеми – мобільні генерувальні станції, які працюють на газі та твердому паливі."Потрібно шукати інший шлях вирішення проблеми. А інший шлях – це децентралізація та розукрупнення. Це створення великої мережі станцій невеликої потужності, які працюють на місцевих джерелах енергії. І це не сонце. Це торф, це вугілля, це гідроенергія, це газовий конденсат, це природний газ, це біогаз, це біомаса", - каже експерт з енергетичних питаньЗамість величезних ТЕС Україні потрібні мобільні смартелектростанції – запевняють експерти. Їх можна встановлювати приховано від російських ракет. І навіть втрата кількох промислових генераторів ніяк не вплине на загальну енергосистему країни. Гроші на проєкти знову доведеться просити у іноземних інвесторів. Проте головна проблема – час.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію