Командувач ОК «Південь» Андрій Ковальчук йде з посади
Сьогодні, 03:17
Командувач військ Оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців.
Звернення Ковальчука опублікували на Фейсбук-сторінці ОК «Південь».
Командувач подякував військовослужбовцям за два з половиною роки служби.
«Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини – острів Зміїний – і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи і втопляючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил», – йдеться у заяві.
Ковальчук також повідомив, що залишається в армійській родині та надалі виховуватиме молодих офіцерів.
«Із впевненістю в нас і в наших з вами силах залишаюсь в єдиній армійській родині, і в вихованні молодих офіцерів впровадживатиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага і розсудливість, – з цього зростає справжній командир, який здатний бути взірцем для наслідування і виховувати власним прикладом свій бойовий колектив», – додав він.
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Звернення Ковальчука опублікували на Фейсбук-сторінці ОК «Південь».
Командувач подякував військовослужбовцям за два з половиною роки служби.
«Ми разом звільнили від окупанта частину Одещини – острів Зміїний – і левову частку територіального моря України, Миколаївщину і Херсонщину на правому березі Дніпра. Ми виконували бойові завдання, відбиваючи зухвалий ворожий десант, відкидаючи і втопляючи ворожі кораблі, створюючи безпрецедентні історичні факти новітньої ери наших Збройних Сил», – йдеться у заяві.
Ковальчук також повідомив, що залишається в армійській родині та надалі виховуватиме молодих офіцерів.
«Із впевненістю в нас і в наших з вами силах залишаюсь в єдиній армійській родині, і в вихованні молодих офіцерів впровадживатиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага і розсудливість, – з цього зростає справжній командир, який здатний бути взірцем для наслідування і виховувати власним прикладом свій бойовий колектив», – додав він.
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