Помер всесвітньо відомий італійський модельєр
Сьогодні, 05:15
У п'ятницю, 12 квітня, помер італійський дизайнер Роберто Каваллі.
Про це повідомляє Corriere della Sera, передає .ТСН
За інформацією джерела, Роберто Каваллі помер сьогодні у Флоренції. Відомо, що італійський дизайнер одягу тривалий час хворів, проте більше подробиць не розголошують. Йому було 83 роки.
Статки італійського дизайнера оцінюються у понад 400 млн фунтів стерлінгів ($477 млн).
У Каваллі залишились двоє дітей від першого шлюбу з Сільванеллою Джанноні — Томмазо і Крістіана. Від другого шлюбу Роберто з австрійською моделлю Євою Дюгерер народилося ще троє дітей: Рейчел, Даніель і Роберт.
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Про це повідомляє Corriere della Sera, передає .ТСН
За інформацією джерела, Роберто Каваллі помер сьогодні у Флоренції. Відомо, що італійський дизайнер одягу тривалий час хворів, проте більше подробиць не розголошують. Йому було 83 роки.
Статки італійського дизайнера оцінюються у понад 400 млн фунтів стерлінгів ($477 млн).
У Каваллі залишились двоє дітей від першого шлюбу з Сільванеллою Джанноні — Томмазо і Крістіана. Від другого шлюбу Роберто з австрійською моделлю Євою Дюгерер народилося ще троє дітей: Рейчел, Даніель і Роберт.
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