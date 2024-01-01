Помер всесвітньо відомий італійський модельєр

Роберто Каваллі.



Про це повідомляє Corriere della Sera, передає .

За інформацією джерела, Роберто Каваллі помер сьогодні у Флоренції. Відомо, що італійський дизайнер одягу тривалий час хворів, проте більше подробиць не розголошують. Йому було 83 роки.



Статки італійського дизайнера оцінюються у понад 400 млн фунтів стерлінгів ($477 млн).



У Каваллі залишились двоє дітей від першого шлюбу з Сільванеллою Джанноні — Томмазо і Крістіана. Від другого шлюбу Роберто з австрійською моделлю Євою Дюгерер народилося ще троє дітей: Рейчел, Даніель і Роберт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 12 квітня, помер італійський дизайнерПро це повідомляє Corriere della Sera, передає . ТСН За інформацією джерела, Роберто Каваллі помер сьогодні у Флоренції. Відомо, що італійський дизайнер одягу тривалий час хворів, проте більше подробиць не розголошують. Йому було 83 роки.Статки італійського дизайнера оцінюються у понад 400 млн фунтів стерлінгів ($477 млн).У Каваллі залишились двоє дітей від першого шлюбу з Сільванеллою Джанноні — Томмазо і Крістіана. Від другого шлюбу Роберто з австрійською моделлю Євою Дюгерер народилося ще троє дітей: Рейчел, Даніель і Роберт.

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