Помер всесвітньо відомий італійський модельєр

Помер всесвітньо відомий італійський модельєр
У п'ятницю, 12 квітня, помер італійський дизайнер Роберто Каваллі.

Про це повідомляє Corriere della Sera, передає .ТСН
За інформацією джерела, Роберто Каваллі помер сьогодні у Флоренції. Відомо, що італійський дизайнер одягу тривалий час хворів, проте більше подробиць не розголошують. Йому було 83 роки.

Статки італійського дизайнера оцінюються у понад 400 млн фунтів стерлінгів ($477 млн).

У Каваллі залишились двоє дітей від першого шлюбу з Сільванеллою Джанноні — Томмазо і Крістіана. Від другого шлюбу Роберто з австрійською моделлю Євою Дюгерер народилося ще троє дітей: Рейчел, Даніель і Роберт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Роберто Каваллі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер всесвітньо відомий італійський модельєр
Сьогодні, 05:15
Командувач ОК «Південь» Андрій Ковальчук йде з посади
Сьогодні, 03:17
Коханка Настя і вілла на Мадейрі за 24 мільйони євро: у Тіктоці поширюють новий фейк про мера Луцька
Сьогодні, 01:30
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцькій лікарні жінці видалили шестикілограмову пухлину
12 квітень, 23:11
Схожі новини
На Волині у річці Стохід потонув 7-річний хлопчик На Волині у річці Стохід потонув 7-річний хлопчик
12 квітень, 22:01
Відійшов у засвіти лікар-рентгенолог із Волині Відійшов у засвіти лікар-рентгенолог із Волині
11 квітень, 18:38
На Волині родичі трьох Героїв отримали їхні посмертні нагороди. ФОТО На Волині родичі трьох Героїв отримали їхні посмертні нагороди. ФОТО
10 квітень, 02:17
Внаслідок артобстрілу загинув воїн з Волині Микола Карпук Внаслідок артобстрілу загинув воїн з Волині Микола Карпук
09 квітень, 22:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер всесвітньо відомий італійський модельєр
Сьогодні, 05:15
 0
Командувач ОК «Південь» Андрій Ковальчук йде з посади
Сьогодні, 03:17
 0
Коханка Настя і вілла на Мадейрі за 24 мільйони євро: у Тіктоці поширюють новий фейк про мера Луцька
Сьогодні, 01:30
 0
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцькій лікарні жінці видалили шестикілограмову пухлину
12 квітень, 23:11
 0
Медіа
відео
1/8