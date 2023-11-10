Коханка Настя і вілла на Мадейрі за 24 мільйони євро: у Тіктоці поширюють новий фейк про мера Луцька

Ігоря Поліщука - пишуть, буцімто у нього є вілла на Мадейрі за 24 мільйони євро та коханка Анастасія.



Про це мер Луцька написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає



«Друзі, в додачу до вілли в Греції за 11 мільйонів євро та квартири в Києві за 2 мільйони євро, які «зʼявилися» в мене минулого року, нещодавно в мене «зʼявилася» ще й коханка Настя і вілла на Мадейрі за 24 мільйони євро Традиційно обіцяю, що коли взнаю де ці вілли та квартири, то обов‘язково вам скажу і точно запрошу в гості з нагоди нашої перемоги. Ну а про Настю і не знаю що написати», - написав Ігор Поліщук.



У мережі з'ясували, що дівчиною, яку «приписали» меру Луцька виявилася російська модель Анастасія Рубленко.



Нагадаємо, у серпні 2023 року у тіктоці на порожньому акаунті опублікували відео у якому йшлося, що мер Луцька Ігор Поліщук нібито придбав під час повномасштабної війни віллу та квартиру. Ролик «залетів» у «рекомендації», тому його встигли переглянути понад 60 тисяч користувачів. Сам Ігор Поліщук розповів, що це - фейк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Тіктоці поширюють новий фейк про мера Луцька- пишуть, буцімто у нього є вілла на Мадейрі за 24 мільйони євро та коханкаПро це мер Луцька написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає ВСН. «Друзі, в додачу до вілли в Греції за 11 мільйонів євро та квартири в Києві за 2 мільйони євро, які «зʼявилися» в мене минулого року, нещодавно в мене «зʼявилася» ще й коханка Настя і вілла на Мадейрі за 24 мільйони євро Традиційно обіцяю, що коли взнаю де ці вілли та квартири, то обов‘язково вам скажу і точно запрошу в гості з нагоди нашої перемоги. Ну а про Настю і не знаю що написати», - написав Ігор Поліщук.У мережі з'ясували, що дівчиною, яку «приписали» меру Луцька виявилася російська модельНагадаємо, у серпні 2023 року у тіктоці на порожньому акаунті опублікували відео у якому йшлося, що мер Луцька Ігор Поліщук нібито придбав під час повномасштабної війни віллу та квартиру. Ролик «залетів» у «рекомендації», тому його встигли переглянути понад 60 тисяч користувачів. Сам Ігор Поліщук розповів, що це - фейк.

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