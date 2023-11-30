У Луцькій лікарні жінці видалили шестикілограмову пухлину

У Луцькій лікарні жінці видалили шестикілограмову пухлину
У клінічній лікарні медичного обʼєднання Луцької міської територіальної громади прооперували жінку з величезною міомою.

Як зазначили там, за медичною допомогою звернулась 40-річна пацієнтка, яка помітила, що у неї збільшився живіт. Після обстежень виявили та видалили міому великих розмірів.

«Операція пройшла успішно, новоутворення вагою близько 6 кілограмів не злоякісне, пацієнтка одужує і добре себе почуває», – повідомила завідувачка відділення ургентноі гінекологіі Алла Воробей, яка оперувала жінку.
У Луцькій лікарні жінці видалили шестикілограмову пухлину


З діагнозом «міома матки» у наш час стикається велика кількість жінок. Також, ця хвороба дуже «помолодшала». Якщо раніше хворіли жінки переважно 45+, то тепер часто виявляють міоми у жінок «трохи за 30», а то й в молодшому віці.

Додають, що ця велика міома виросла не за день і не за місяць.

«Вона має властивість розвиватися на ранніх етапах без видимих симптомів, – зазначила Алла Володимирівна, – тому, вкотре звертаюсь: дорогі жінки, регулярно проходьте огляд у гінеколога. Якщо у Вас виявили новоутворення, то у нас є багато способів Вам допомогти. Їх більше, ніж видів самої міоми. Потрібно лише вчасно звернутися і ми допоможемо зберегти Вам здоровʼя».


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Теги: операція, пухлинаЄ, лікарня
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