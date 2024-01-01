13 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 13 квітня, у світі відзначають День ерудита, а віряни вшановують пам'ять священномученика Артемона.Артемон жив у III столітті і став одним із тих, хто став жертвою переслідувань християн у часи Римської імперії. Під час імперії Діоклетіана (284-305 роки) християнство зазнавало суворих переслідувань. Артемон був одним із численних священнослужителів, які відмовилися від заборони виконувати християнські обряди та відмовитися від віри в Христа. Він віддавав перевагу вірності своїм переконанням над волею влади. У результаті вірнопіддані Діоклетіана арештували Артемона і піддали жорстоким мукам. Він відмовився відрікатися від своєї віри і помер мученицькою смертю.Сьогодні відзначає день народження підприємець. Вітаємо його та усіх іменинників та бажаємо їм невичерпної життєдайності, віри в добро, любові та радості!У середу, 13 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Марфа. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!