Мільйон зарплати, купа нерухомості та сонячні електростанції: що у декларації Підгайцівського голови Семенюка
Сьогодні, 22:44
Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк оприлюднив свою декларацію за 2023 рік. Згідно з нею, минулого року йому вдалось заробити трохи менше мільйона гривень лише однієї заробітної плати. Але це не усі його статки.
Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 18 березня, передає "Конкурент".
Юрій Семенюк повідомив у декларації, що того року йому нарахували 913,2 тисяч гривень заробітної плати за основним місцем роботи. Якщо підрахувати, то виходить, що в середньому сільський голова отримував по 76,1 тисячі гривень за місяць. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та різного роду додаткові виплати.
Крім того, він отримав у 2023-му 160481 гривень пенсії, а ще 136 703 гривень доходу від сонячної електростанції. Задекларував Юрій Михайлович ще 12 тисяч гривень як дохід від надання майна в оренду.
Його дружина Лариса минулоріч заробила 7 мільйонів 596 тисяч 314 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю, також отримала 27496 гривень заробітної плати на комунальному підприємстві Підгайцівської сільської ради. До усього пані Лариса отримала 6 тисяч гривень від надання в оренду майна, 9625 гривень спадщини, 75 тисяч гривень від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) та 700 тисяч гривень подарунку у грошовій формі.
Очільник Підгаційвської громади також вказав у декларації, що зберігав готівкою 300 тисяч гривень, дружина зберігає готівкою 4 мільйони гривень.
Подружжя Семенюків має відкриті рахунки у банках, але інформації про те, скільки коштів зберігає на них у декларації? не вказується.
Щодо майна, то подружжя Семенюків його декларує чимало.
Отож, Юрій Семенюк має у володінні:
житловий будинком в селі Крупа площею 314,9 метрів квадратних,
приміщення цеху по ремонту обладнання в с. Крупа плошею 879.6 квадратів,
приміщення складу Б-1 в с. Крупа площею 199,2 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 338 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 1099 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 298 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 301 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 749 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 393 кв. м,
приміщення гаража в с. Крупа площею 272 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 592 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 847 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 1850 кв. м,
нежитлова будівля в с. Крупа площею 238, 1 кв. м,
нежитлове приміщення в с. Крупа площею 265 кв. м,
нежитлова будівля в с. Крупа площею 288,5 кв. м, безоплатне користування на підставі договору позички,
нежитлова будівля в с. Крупа площею 219,5 кв. м,
квартира в с. Крупа площею 111,3 кв. м, яку придбав у 2022 році.
Дружина керівника громади Лариса Семенюк має у власності:
земельну ділянку в с. Крупа площею 1643 кв. м,
квартиру у Луцьку площею 130,7 кв. м, яка станом на дату набуття права власності (у 2019 році) вартувала 900 тисяч гривень,
земельну ділянку в с. Струмівка площею 1550 кв. м, яка здається в оренду,
земельну ділянку в с. Струмівка площею 1510 кв. м,
земельну ділянку в с. Струмівка площею 929 кв. м, яка здається в оренду,
магазин у м. Луцьк площею 80,9 кв. м, який здається в оренду,
торговий заклад в Луцьку площею 55,6 кв. м, який здається в оренду,
торговий заклад в Луцьку площею 60 кв. м, який здається в оренду,
житловий будинок в с. Крупа площею 27,7 кв. м,
земельну ділянку в с. Струмівка площею 4776 кв. м, яка здається в оренду,
нежитлове приміщення торгово-офісного призначення у м. Луцьк, площею 79,8, яке здається в оренду,
заклад громадського харчування в м. Луцьк, площею 70 кв. м, перебуває в оренді,
торгово-офісні приміщення в Луцьку, площею 84,7 кв. м, здається в оренду,
торговий заклад в Луцьку, площею 54,8 кв. м, здається в оренду,
нежитлове приміщення торгово-офісного призначення в м. Луцьк, площею 58,1 кв. м, здається в оренду,
шиномонтаж, мийка з гостьовими кімнатами, кафе з паливною в с. Струмівка, площею 532,4 кв. м, здається в оренду,
квартиру у м. Луцьк, площею 37,1 кв.м,
земельну ділянку в с. Струмівка площею 500 кв. м, здається в оренду,
земельну ділянку в с. Підгайці площею 15000 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 2500 кв. м.
Крім того, Лариса Семенюк має у безоплатному користуванні нежитлові приміщення площею 60 кв. м, 53 кв. м у Луцьку.
А ще в декларації вказаний об’єкт незавершеного будівництва, а точніше – нове будівництво будівлі станції технічного обслуговування автомобілів в с. Струмівка, площею 1206,6 кв. м. Теж у власності дружини сільського голови.
В обох з подружжя є по сонячній електростанції. Юрій Семенюк придбав таку у 2018 році, а його дружина – у 2021 році.
Транспортних засобів Семенюки теж мають вдосталь. Так, Лариса є власницею: екскаватора самохідного, автівки SSANGYONG 2011 року випуску, причіпа АМС-500, напівпричіпа-рефрижиратора GRAY ADAMS, причіпа FELDBINDER, KRONE, напівпричіпа-самоскида MEGA, автогрейдера та легковика RENAULT MASTER 2014 року випуску.
Юрій Семенюк зазначив, що у 2023 році отримав у безоплатне користування від громадянки Бейди Марії Юріївни легковий автомобіль BYD TANG 2022 року випуску, а ще має право власності на загальний причіп ПГМФ.
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Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 18 березня, передає "Конкурент".
Юрій Семенюк повідомив у декларації, що того року йому нарахували 913,2 тисяч гривень заробітної плати за основним місцем роботи. Якщо підрахувати, то виходить, що в середньому сільський голова отримував по 76,1 тисячі гривень за місяць. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та різного роду додаткові виплати.
Крім того, він отримав у 2023-му 160481 гривень пенсії, а ще 136 703 гривень доходу від сонячної електростанції. Задекларував Юрій Михайлович ще 12 тисяч гривень як дохід від надання майна в оренду.
Його дружина Лариса минулоріч заробила 7 мільйонів 596 тисяч 314 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю, також отримала 27496 гривень заробітної плати на комунальному підприємстві Підгайцівської сільської ради. До усього пані Лариса отримала 6 тисяч гривень від надання в оренду майна, 9625 гривень спадщини, 75 тисяч гривень від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) та 700 тисяч гривень подарунку у грошовій формі.
Очільник Підгаційвської громади також вказав у декларації, що зберігав готівкою 300 тисяч гривень, дружина зберігає готівкою 4 мільйони гривень.
Подружжя Семенюків має відкриті рахунки у банках, але інформації про те, скільки коштів зберігає на них у декларації? не вказується.
Щодо майна, то подружжя Семенюків його декларує чимало.
Отож, Юрій Семенюк має у володінні:
житловий будинком в селі Крупа площею 314,9 метрів квадратних,
приміщення цеху по ремонту обладнання в с. Крупа плошею 879.6 квадратів,
приміщення складу Б-1 в с. Крупа площею 199,2 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 338 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 1099 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 298 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 301 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 749 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 393 кв. м,
приміщення гаража в с. Крупа площею 272 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 592 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 847 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 1850 кв. м,
нежитлова будівля в с. Крупа площею 238, 1 кв. м,
нежитлове приміщення в с. Крупа площею 265 кв. м,
нежитлова будівля в с. Крупа площею 288,5 кв. м, безоплатне користування на підставі договору позички,
нежитлова будівля в с. Крупа площею 219,5 кв. м,
квартира в с. Крупа площею 111,3 кв. м, яку придбав у 2022 році.
Дружина керівника громади Лариса Семенюк має у власності:
земельну ділянку в с. Крупа площею 1643 кв. м,
квартиру у Луцьку площею 130,7 кв. м, яка станом на дату набуття права власності (у 2019 році) вартувала 900 тисяч гривень,
земельну ділянку в с. Струмівка площею 1550 кв. м, яка здається в оренду,
земельну ділянку в с. Струмівка площею 1510 кв. м,
земельну ділянку в с. Струмівка площею 929 кв. м, яка здається в оренду,
магазин у м. Луцьк площею 80,9 кв. м, який здається в оренду,
торговий заклад в Луцьку площею 55,6 кв. м, який здається в оренду,
торговий заклад в Луцьку площею 60 кв. м, який здається в оренду,
житловий будинок в с. Крупа площею 27,7 кв. м,
земельну ділянку в с. Струмівка площею 4776 кв. м, яка здається в оренду,
нежитлове приміщення торгово-офісного призначення у м. Луцьк, площею 79,8, яке здається в оренду,
заклад громадського харчування в м. Луцьк, площею 70 кв. м, перебуває в оренді,
торгово-офісні приміщення в Луцьку, площею 84,7 кв. м, здається в оренду,
торговий заклад в Луцьку, площею 54,8 кв. м, здається в оренду,
нежитлове приміщення торгово-офісного призначення в м. Луцьк, площею 58,1 кв. м, здається в оренду,
шиномонтаж, мийка з гостьовими кімнатами, кафе з паливною в с. Струмівка, площею 532,4 кв. м, здається в оренду,
квартиру у м. Луцьк, площею 37,1 кв.м,
земельну ділянку в с. Струмівка площею 500 кв. м, здається в оренду,
земельну ділянку в с. Підгайці площею 15000 кв. м,
земельну ділянку в с. Крупа площею 2500 кв. м.
Крім того, Лариса Семенюк має у безоплатному користуванні нежитлові приміщення площею 60 кв. м, 53 кв. м у Луцьку.
А ще в декларації вказаний об’єкт незавершеного будівництва, а точніше – нове будівництво будівлі станції технічного обслуговування автомобілів в с. Струмівка, площею 1206,6 кв. м. Теж у власності дружини сільського голови.
В обох з подружжя є по сонячній електростанції. Юрій Семенюк придбав таку у 2018 році, а його дружина – у 2021 році.
Транспортних засобів Семенюки теж мають вдосталь. Так, Лариса є власницею: екскаватора самохідного, автівки SSANGYONG 2011 року випуску, причіпа АМС-500, напівпричіпа-рефрижиратора GRAY ADAMS, причіпа FELDBINDER, KRONE, напівпричіпа-самоскида MEGA, автогрейдера та легковика RENAULT MASTER 2014 року випуску.
Юрій Семенюк зазначив, що у 2023 році отримав у безоплатне користування від громадянки Бейди Марії Юріївни легковий автомобіль BYD TANG 2022 року випуску, а ще має право власності на загальний причіп ПГМФ.
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