На Волині у річці Стохід потонув 7-річний хлопчик

Сьогодні, 12 квітня, під вечір до рятувальників від поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Седлище Камінь-Каширського району у річці Стохід опинився 7-річний хлопчик.Як з‘ясувалося згодом, троє дітей бавилися на березі річки, перестрибуючи з човна на човен, - повідомили у ДСНС Волині.Раптом один з човнів почав відпливати від берега, хлопчик та дівчинка змогли вистрибнути з човна, а ще один 7-річний хлопчик опинився в воді.Діти побігли додому і повідомили про біду своїх батьків, а вони зателефонували до поліції.В спеціальних костюмах на човнах рятувальники почали обстежувати русло річки для пошуку хлопчика, до пошуків долучились місцеві мешканці.Один з них знайшов тіло хлопчика, його передали працівникам медичної служби, які почали надавати домедичну допомогу. На жаль, життя дитини врятувати не вдалося.