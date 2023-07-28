На Волині у річці Стохід потонув 7-річний хлопчик
Сьогодні, 22:01
Сьогодні, 12 квітня, під вечір до рятувальників від поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Седлище Камінь-Каширського району у річці Стохід опинився 7-річний хлопчик.
Як з‘ясувалося згодом, троє дітей бавилися на березі річки, перестрибуючи з човна на човен, - повідомили у ДСНС Волині.
Раптом один з човнів почав відпливати від берега, хлопчик та дівчинка змогли вистрибнути з човна, а ще один 7-річний хлопчик опинився в воді.
Діти побігли додому і повідомили про біду своїх батьків, а вони зателефонували до поліції.
В спеціальних костюмах на човнах рятувальники почали обстежувати русло річки для пошуку хлопчика, до пошуків долучились місцеві мешканці.
Один з них знайшов тіло хлопчика, його передали працівникам медичної служби, які почали надавати домедичну допомогу. На жаль, життя дитини врятувати не вдалося.
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Як з‘ясувалося згодом, троє дітей бавилися на березі річки, перестрибуючи з човна на човен, - повідомили у ДСНС Волині.
Раптом один з човнів почав відпливати від берега, хлопчик та дівчинка змогли вистрибнути з човна, а ще один 7-річний хлопчик опинився в воді.
Діти побігли додому і повідомили про біду своїх батьків, а вони зателефонували до поліції.
В спеціальних костюмах на човнах рятувальники почали обстежувати русло річки для пошуку хлопчика, до пошуків долучились місцеві мешканці.
Один з них знайшов тіло хлопчика, його передали працівникам медичної служби, які почали надавати домедичну допомогу. На жаль, життя дитини врятувати не вдалося.
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