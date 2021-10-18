Як та з ким проводить дозвілля Митрополит Луцький та Волинський Михаїл

Михаїл, а ще яких має домашніх улюбленців, – владика розповів у інтерв’ю 12 каналу.



Про це передає



«Не практикую часто виходити за межі храму. На його території мене можна побачити упродовж дня. Відвідую богослужіння поза храмом. Буває, вдягаю світський одяг і вигулюю собаку за межами собору чи вирішую інші, господарські справи, де не передбачається ходити у рясі.



Була у мене історія, після чого я зрозумів, що не треба спокушати людей. Мені наголосили, що похилився хрест, де стояла каплиця Іверської ікони Божої Матері на вулиці Лесі Українки. Я вирішив піти і подивитися, у чому причина, щоб дати розпорядження священнику, який поряд опікується, аби навів лад. Йшов швидким кроком. Назустріч їхав велосипедист. Він побачив мене і так задивився, що вдарився об липу, яка росте поряд. Велосипед впав, але чоловік підійшов і став казати: «Владико, це Ви? Можна я Вас сфотографую?». Кажу, зачекайте, я сфотографую сам, а то Ви ще поранитеся. От після цього я вирішив, що в миру люди на мене реагують по-різному. Хоча я з усіма спілкуюся, відкритий до діалогу. І на вулиці теж. Знаю, що я митрополит, але знаю, що я і людина зокрема, і з людьми треба спілкуватися всюди», – поділився спогадами Михаїл.



Улюблене місце відпочинку митрополита, з його слів, – над Стиром.



На запитання, чи не страшно прогулюватися там самому, Михаїл жартома відповів:



«Мої фізичні дані дають можливість боятися не мені, а тому, хто біля мене…



Зараз мені парком нецікаво ходити, бо всюди світиться. Любив ходити, коли темно. Там ніхто не бачить, ніхто не вітається. І тому тепер, щоб не спокушати людей, менше ходжу. Пробував бігати, піші прогулянки. Зробив пробіжку по дамбі, по парку – важко, бо всі зупиняються, люди дивуються, коли бачать мене у спортивному одязі. Вони просять благословення, а бігти і благословляти – трохи дискомфортно. Тому стараюся бути там, де мене менше знають».



Домашніх улюбленців у митрополита двоє: Маршал і Одарка.



«Маршалу 8 років, а Одарка –- на півтора року менша. Це мої найближчі друзі. Вечірній час – це їхній час. Вдень займаюся справами церковними, а ввечері опікуюся ними… Маршал практично все розуміє, хоча не дресований на щось конкретно. Ну, дуже розуміє. Я постійно з ним розмовляю, а собака розуміє до ста слів, йому скажу: «Йди спати» – і він йде в буду. Дівчинка складніша: вона як жінка – ніби команду й зрозуміла, а зробить по-іншому. Складніше піддається дресурі. Для неї більший авторитет Маршал, ніж людина. Вона його слухає», – каже Михаїл.

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