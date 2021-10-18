Як та з ким проводить дозвілля Митрополит Луцький та Волинський Михаїл

Як та з ким проводить дозвілля Митрополит Луцький та Волинський Михаїл
Чим займається у вільний від справ церковних час митрополит Луцький та Волинський Михаїл, а ще яких має домашніх улюбленців, – владика розповів у інтерв’ю 12 каналу.

Про це передає "Конкурент".

«Не практикую часто виходити за межі храму. На його території мене можна побачити упродовж дня. Відвідую богослужіння поза храмом. Буває, вдягаю світський одяг і вигулюю собаку за межами собору чи вирішую інші, господарські справи, де не передбачається ходити у рясі.

Була у мене історія, після чого я зрозумів, що не треба спокушати людей. Мені наголосили, що похилився хрест, де стояла каплиця Іверської ікони Божої Матері на вулиці Лесі Українки. Я вирішив піти і подивитися, у чому причина, щоб дати розпорядження священнику, який поряд опікується, аби навів лад. Йшов швидким кроком. Назустріч їхав велосипедист. Він побачив мене і так задивився, що вдарився об липу, яка росте поряд. Велосипед впав, але чоловік підійшов і став казати: «Владико, це Ви? Можна я Вас сфотографую?». Кажу, зачекайте, я сфотографую сам, а то Ви ще поранитеся. От після цього я вирішив, що в миру люди на мене реагують по-різному. Хоча я з усіма спілкуюся, відкритий до діалогу. І на вулиці теж. Знаю, що я митрополит, але знаю, що я і людина зокрема, і з людьми треба спілкуватися всюди», – поділився спогадами Михаїл.

Улюблене місце відпочинку митрополита, з його слів, – над Стиром.

На запитання, чи не страшно прогулюватися там самому, Михаїл жартома відповів:

«Мої фізичні дані дають можливість боятися не мені, а тому, хто біля мене…

Зараз мені парком нецікаво ходити, бо всюди світиться. Любив ходити, коли темно. Там ніхто не бачить, ніхто не вітається. І тому тепер, щоб не спокушати людей, менше ходжу. Пробував бігати, піші прогулянки. Зробив пробіжку по дамбі, по парку – важко, бо всі зупиняються, люди дивуються, коли бачать мене у спортивному одязі. Вони просять благословення, а бігти і благословляти – трохи дискомфортно. Тому стараюся бути там, де мене менше знають».

Домашніх улюбленців у митрополита двоє: Маршал і Одарка.

«Маршалу 8 років, а Одарка –- на півтора року менша. Це мої найближчі друзі. Вечірній час – це їхній час. Вдень займаюся справами церковними, а ввечері опікуюся ними… Маршал практично все розуміє, хоча не дресований на щось конкретно. Ну, дуже розуміє. Я постійно з ним розмовляю, а собака розуміє до ста слів, йому скажу: «Йди спати» – і він йде в буду. Дівчинка складніша: вона як жінка – ніби команду й зрозуміла, а зробить по-іншому. Складніше піддається дресурі. Для неї більший авторитет Маршал, ніж людина. Вона його слухає», – каже Михаїл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: владика Михаїл, дозвілля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як та з ким проводить дозвілля Митрополит Луцький та Волинський Михаїл
Сьогодні, 21:15
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Ковба
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня
Сьогодні, 20:00
10 років тюрми отримав псевдомонах, який допомагав окупантам біля Бучі
Сьогодні, 19:00
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку
Сьогодні, 18:38
Схожі новини
Владика Михаїл пропонує створити Волинський некрополь Владика Михаїл пропонує створити Волинський некрополь
18 жовтень, 2021, 13:10
Волинянка вишиває рушники, прикрашає ними храми та дарує людям Волинянка вишиває рушники, прикрашає ними храми та дарує людям
07 червень, 2021, 08:35
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
19 січень, 2021, 17:03
Владика Михаїл освятив недільну школу у волинському селі. ФОТО Владика Михаїл освятив недільну школу у волинському селі. ФОТО
14 січень, 2021, 15:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як та з ким проводить дозвілля Митрополит Луцький та Волинський Михаїл
Сьогодні, 21:15
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Ковба
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
10 років тюрми отримав псевдомонах, який допомагав окупантам біля Бучі
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку
Сьогодні, 18:38
 0
Медіа
відео
1/8