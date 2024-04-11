На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Ковба

На війні з російськими окупантами загинув солдат, 1966 р.н., житель с. Грузятин, Боровичівського старостинського округу.Про це повідомили у Колківській селищній об'єднаній територіальній громаді.«11.04.2024 року під час виконання бойового завдання отримав важкі поранення несумісні із життям, в результаті яких загинув на місці», – зазначили у громаді.Зустріч траурного кортежу відбудеться у понеділок, 15 квітня орієнтовно об 11:00 год у Колках.Поховання відбудеться в понеділок, 15 квітня, в с.Грузятин, орієнтовно о 11:30 год заупокійна літія біля будинку, де жив Микола та чин похорону у Свято-Михайлівському храмі.«Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та провести в останню дорогу нашого Захисника, який боровся за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги! Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Низький уклін нашому Воїну-Захиснику! Світла та Вічна памʼять!», – йдеться у повідомленні.У громаді оголосили триденну жалобу.