На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Ковба
Сьогодні, 20:38
На війні з російськими окупантами загинув солдат Ковба Микола Васильович, 1966 р.н., житель с. Грузятин, Боровичівського старостинського округу.
Про це повідомили у Колківській селищній об'єднаній територіальній громаді.
«11.04.2024 року під час виконання бойового завдання отримав важкі поранення несумісні із життям, в результаті яких загинув на місці», – зазначили у громаді.
Зустріч траурного кортежу відбудеться у понеділок, 15 квітня орієнтовно об 11:00 год у Колках.
Поховання відбудеться в понеділок, 15 квітня, в с.Грузятин, орієнтовно о 11:30 год заупокійна літія біля будинку, де жив Микола та чин похорону у Свято-Михайлівському храмі.
«Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та провести в останню дорогу нашого Захисника, який боровся за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги! Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Низький уклін нашому Воїну-Захиснику! Світла та Вічна памʼять!», – йдеться у повідомленні.
У громаді оголосили триденну жалобу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Колківській селищній об'єднаній територіальній громаді.
«11.04.2024 року під час виконання бойового завдання отримав важкі поранення несумісні із життям, в результаті яких загинув на місці», – зазначили у громаді.
Зустріч траурного кортежу відбудеться у понеділок, 15 квітня орієнтовно об 11:00 год у Колках.
Поховання відбудеться в понеділок, 15 квітня, в с.Грузятин, орієнтовно о 11:30 год заупокійна літія біля будинку, де жив Микола та чин похорону у Свято-Михайлівському храмі.
«Просимо усіх жителів громади гідно зустріти та провести в останню дорогу нашого Захисника, який боровся за свободу і незалежність України, створюючи живий коридор шани та поваги! Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Низький уклін нашому Воїну-Захиснику! Світла та Вічна памʼять!», – йдеться у повідомленні.
У громаді оголосили триденну жалобу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Ковба
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку
Сьогодні, 18:38