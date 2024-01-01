10 років тюрми отримав псевдомонах, який допомагав окупантам біля Бучі

За матеріалами СБУ засуджено колаборанта, який видавав себе за монаха і освячував російські танки під час боїв за Київ.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін покарання отримав ще один колаборант, якийу період боїв за Київ.Під час окупації селища Андріївка в Бучанському районі він вдягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ.Там він запропонував рашистам свою допомогу у війні проти України. Спочатку він «розквартирував» у власному будинку підрозділ окупаційного угруповання рф. А потім забезпечував загарбників продуктами харчування та «наводив» на помешкання односельчан, які у подальшому розграбовували.Крім того колаборант освячував колони російської бронетехніки, які рухались у напрямку передової. При цьому насправді ніякого відношення до релігійного середовища фігурант не мав.Зловмисник мав «привілеї» на вільне пересування по території громади та відвідування штабу окупантів.Після звільнення району він залишився у селищі і сподівався «відсидітись» у власному помешканні.Однак співробітники СБУ задокументували його злочинну діяльність і затримали у квітні 2022 року.За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Враховуючи співпрацю зі слідством, йому призначили 10 років тюрми з конфіскацією майна.Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно із Національною поліцією за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області.