Винуватець п’яної аварії у Луцьку отримав 6 років за ґратами
Сьогодні, 18:16
Волинянин, який п’яним скоїв ДТП у Луцьку, отримав покарання – шість років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 30-річного жителя села Жидичин Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
Увечері 9 грудня 2023 року нетверезий чоловік, рухаючись за кермом автомобіля марки «Volkswagen Golf» проспектом Соборності у Луцьку, наїхав на 30-річного пішохода на регульованому пішохідному переході.
У результаті ДТП потерпілий отримав тяжкі травми.
Суд призначив водію покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк шість років.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 30-річного жителя села Жидичин Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
Увечері 9 грудня 2023 року нетверезий чоловік, рухаючись за кермом автомобіля марки «Volkswagen Golf» проспектом Соборності у Луцьку, наїхав на 30-річного пішохода на регульованому пішохідному переході.
У результаті ДТП потерпілий отримав тяжкі травми.
Суд призначив водію покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк шість років.
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