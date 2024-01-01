Винуватець п’яної аварії у Луцьку отримав 6 років за ґратами

Винуватець п’яної аварії у Луцьку отримав 6 років за ґратами
Волинянин, який п’яним скоїв ДТП у Луцьку, отримав покарання – шість років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 30-річного жителя села Жидичин Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Увечері 9 грудня 2023 року нетверезий чоловік, рухаючись за кермом автомобіля марки «Volkswagen Golf» проспектом Соборності у Луцьку, наїхав на 30-річного пішохода на регульованому пішохідному переході.



У результаті ДТП потерпілий отримав тяжкі травми.

Суд призначив водію покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк шість років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Винуватець п’яної аварії у Луцьку отримав 6 років за ґратами
Сьогодні, 18:16
Ковзани вікінгів на Волині: унікальні знахідки археологів
Сьогодні, 17:52
Луганчанин, який боронить Україну, знайшов своє кохання на Волині
Сьогодні, 17:25
Один із очільників УПЦ (МП) отримав підозру від СБУ
Сьогодні, 17:10
У Луцьку судили зрадника із «днр»: що вирішила Феміда
Сьогодні, 16:49
Схожі новини
Махінації з укриттям для школи: на Волині судять чиновницю. ВІДЕО Махінації з укриттям для школи: на Волині судять чиновницю. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Двох керівників комунальних закладів на Волині оштрафували за корупцію Двох керівників комунальних закладів на Волині оштрафували за корупцію
11 квітень, 18:16
Підробив документ на земельну ділянку: на Волині судять підприємця Підробив документ на земельну ділянку: на Волині судять підприємця
10 квітень, 12:22
Одинадцятикласниця з Волині отруїлася алкоголем через проблеми з хлопцем Одинадцятикласниця з Волині отруїлася алкоголем через проблеми з хлопцем
10 квітень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Винуватець п’яної аварії у Луцьку отримав 6 років за ґратами
Сьогодні, 18:16
 0
Ковзани вікінгів на Волині: унікальні знахідки археологів
Сьогодні, 17:52
 0
Правила догляду за місячними контактними лінзами: як зберегти зір і комфорт
Сьогодні, 17:30
 0
Луганчанин, який боронить Україну, знайшов своє кохання на Волині
Сьогодні, 17:25
 0
Один із очільників УПЦ (МП) отримав підозру від СБУ
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8