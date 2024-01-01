Винуватець п’яної аварії у Луцьку отримав 6 років за ґратами

Волинянин, який, отримав покарання – шість років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 30-річного жителя села Жидичин Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).Увечері 9 грудня 2023 року нетверезий чоловік, рухаючись за кермом автомобіля марки «Volkswagen Golf» проспектом Соборності у Луцьку, наїхав на 30-річного пішохода на регульованому пішохідному переході.У результаті ДТП потерпілий отримав тяжкі травми.Суд призначив водію покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк шість років.