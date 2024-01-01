Луганчанин, який боронить Україну, знайшов своє кохання на Волині

Панна псевдо «Штурман» – командир роти у Ковельському батальйоні 100 окремої механізованої бригади.Про це у телеграмі телеграмі повідомляє 100 омбр.Чоловік (попри те, що є етнічним українцем) народився за багато тисяч кілометрів від України – в Іркутській області, де тоді працювали батьки.Та Сергій був ще немовлям, коли його сім’я переїхала до Луганська. Там минуло дитинство, там закінчив школу, звідтіля вступив до Харківського інституту льотчиків ВПС.Після закінчення вишу молодого лейтенанта направили служити до Луцька – у 806 бомбардувальний авіаційний полк. Доля розпорядилася так, що саме на Волині Сергій зустрів кохання всього свого життя.«Був із солдатами у патрулі. Проходили повз автостанцію в Луцьку. Дивлюся, молоденька дівчина-студентка ледве тягне дві важезні сумки. – Допоміг донести до гуртожитка. Дорогою познайомилися з, почали зустрічатися… – Відтоді минуло багато років, вже й наша донечкавстигла закінчити університет. Але своїй Ользі Йосипівні я й досі не дозволяю носити нічого тяжкого», – усміхаючись, розповідає «Штурман».