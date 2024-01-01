Один із очільників УПЦ (МП) отримав підозру від СБУ

СБУ повідомила про підозру одному із очільників УПЦ (МП), який закликав помолитисяПро це у телеграмі інформує СБУ.Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП). Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть.Після повномасштабного вторгнення рф протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно «помолитися за здоров’я та благополуччя» російських окупантів.Про це він написав у власному Телеграм-каналі, який неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративівЗа оперативними даними, священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи рф.Таким чином фігурант намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати нашу країну на міжнародній арені.Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави.Окрім цього під час проведення обшуків за його місцем проживання було знайдено страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування російської федерації, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави агресора. Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії міністерства закордонних справ рф.На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);▪ ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.Зловмиснику загрожує до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.