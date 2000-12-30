Поліг у Маріуполі два роки тому: підтвердили загибель 21-річного Героя з Волині Іллі Шамріцького

Шамріцький Ілля Вадимович, 30.12.2000 року народження.



Про це



"Морський піхотинець Ілля Шамріцький загинув під час чергового авіаудару по металургійному комбінаті імені Ілліча.



В нього залишився батько – Шамріцький Вадим Вячеславович, мати – Шамріцька Наталія Миколаївна та сестра – Шамріцька Анастасія Вадимівна.



Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату і час поховання буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 квітня 2022 року у боях з російськими окупантами в місті Маріуполь загинув житель села Верба, 30.12.2000 року народження.Про це повідомили в Оваднівській громаді."Морський піхотинець Ілля Шамріцький загинув під час чергового авіаудару по металургійному комбінаті імені Ілліча.В нього залишився батько –, мати –та сестра –Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату і час поховання буде повідомлено додатково.

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