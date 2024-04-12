Лукашенко розповів, чому Білорусь не вступає у війну проти України

Олександр Лукашенко заявив, що не вступає у війну проти України на боці росії через потужні укріплення, мінні поля та значне військове угруповання на кордоні.



Про це пише Павло Зарубін у Telegram.



"Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них (українців – ред.) кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти", - сказав Лукашенко.



За його словами, кордон повністю замінований і забетонований. Також Лукашенко оцінив кількість українських військ на ділянці білоруського кордону в 120 тисяч військових.



"Ну, вони хочуть кинути на фронт (війська, які знаходяться на кордоні – ред.) проти росії, а тут французів поставити. Ми чекаємо", - зазначив Лукашенко.



Нагадаємо, що 6 квітня президент Володимир Зеленський, коментуючи можливість нового наступу росіян з боку Білорусі, запевняв, що наразі Україна не бачить таких загроз. "Що стосується стратегії, то з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких планів, загроз і потужностей", - зазначав він.



Водночас Зеленський казав, що росіяни повинні знати, що Україна будує на північному напрямку надійну оборону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив, що не вступає у війну проти України на боці росії через потужні укріплення, мінні поля та значне військове угруповання на кордоні.Про це пише Українська правда з посиланням на відео спілкування з Лукашенком, яке оприлюднив кремлівський пропагандисту Telegram."Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них (українців – ред.) кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти", - сказав Лукашенко.За його словами, кордон повністю замінований і забетонований. Також Лукашенко оцінив кількість українських військ на ділянці білоруського кордону в 120 тисяч військових."Ну, вони хочуть кинути на фронт (війська, які знаходяться на кордоні – ред.) проти росії, а тут французів поставити. Ми чекаємо", - зазначив Лукашенко.Нагадаємо, що 6 квітня президент, коментуючи можливість нового наступу росіян з боку Білорусі, запевняв, що наразі Україна не бачить таких загроз. "Що стосується стратегії, то з Білорусі поки що ми не бачимо ніяких планів, загроз і потужностей", - зазначав він.Водночас Зеленський казав, що росіяни повинні знати, що Україна будує на північному напрямку надійну оборону.

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