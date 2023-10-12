Українців закликають заощаджувати електроенергію у пікові вечірні години





Про це йдеться у повідомленні «Укренерго», пише



Там зазначили, що остання масована російська атака на українську генерацію стала вже третьою такою за цей рік. Під час двох попередніх атак постраждали також теплові та гідроелектростанції. Їхня головна роль в енергосистемі — можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Наразі деякі з них не можуть цього робити через руйнування, яких завдали окупанти.



«Енергосистема може безпечно працювати, тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії. Зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання», — пояснюють в «Укренерго».



Що робити?



Компанія Yasno також опублікувала пам'ятку, що можна зробити зараз, щоб допомогти енергосистемі:



Не вмикайте одночасно потужні прилади: електрочайник, електроплиту, праску та фен.



Не вмикайте кондиціонер, якщо в приміщенні комфортна температура.

Вмикайте бойлер після 23:00.



Вимикайте світло, якщо в кімнаті нікого немає.



Перенесіть прання на ніч.



«Якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому з 19-ї до 22-ї години. Кожного дня. Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою», — звернувся гендиректор Yasno Сергій Коваленко.



Яка ситуація зараз з енергосистемою?



Станом на 12 квітня у Харкові через мережеві обмеження знеструмлено близько 205 тисяч абонентів. У Харківському районі унаслідок бойових дій було пошкоджено газопроводи — припинено газопостачання 136 абонентам.



У Дніпропетровській області через російські обстріли вимикалися 11,7 тисячі точок обліку в 9 населених пунктах — на ранок усіх заживлено. Через технологічні порушення було відключено 4,6 тисячі абонентів (на ранок без напруги 535 абонентів).



У Донецькій області через обстріли знеструмлювалися 5,5 тисячі абонентів у 27 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 2,7 тисячі точок обліку у 9 населених пунктах.



На Запоріжжі через бойові дії залишаються без світла 3,7 тисячі точок обліку. У Кіровоградській області через технологічні порушення на обладнанні газорозподільної мережі без газопостачання залишились 48 споживачів.



У Сумській області унаслідок російського обстрілу залишилися без напруги 1,1 тисячі точок обліку. Загалом без напруги залишаються 5,4 тисячі абонентів у 70 населених пунктах. Тривають відновлювальні роботи.



У Херсоні після обстрілу знеструмлено 215 точок обліку. Залишаються без світла в обласному центрі 3055 абонентів, а в області — 25,8 тисячі точок обліку у 45 населених пунктах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна енергетична компанія «Укренерго» закликала українців ощадливо споживати електроенергію у пікові вечірні години з 19:00 до 22:00.Про це йдеться у повідомленні «Укренерго», пише Громадське Там зазначили, що остання масована російська атака на українську генерацію стала вже третьою такою за цей рік. Під час двох попередніх атак постраждали також теплові та гідроелектростанції. Їхня головна роль в енергосистемі — можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Наразі деякі з них не можуть цього робити через руйнування, яких завдали окупанти.«Енергосистема може безпечно працювати, тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії. Зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання», — пояснюють в «Укренерго».Компанія Yasno також опублікувала пам'ятку, що можна зробити зараз, щоб допомогти енергосистемі:Не вмикайте одночасно потужні прилади: електрочайник, електроплиту, праску та фен.Не вмикайте кондиціонер, якщо в приміщенні комфортна температура.Вмикайте бойлер після 23:00.Вимикайте світло, якщо в кімнаті нікого немає.Перенесіть прання на ніч.«Якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому з 19-ї до 22-ї години. Кожного дня. Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою», — звернувся гендиректор YasnoСтаном на 12 квітня у Харкові через мережеві обмеження знеструмлено близько 205 тисяч абонентів. У Харківському районі унаслідок бойових дій було пошкоджено газопроводи — припинено газопостачання 136 абонентам.У Дніпропетровській області через російські обстріли вимикалися 11,7 тисячі точок обліку в 9 населених пунктах — на ранок усіх заживлено. Через технологічні порушення було відключено 4,6 тисячі абонентів (на ранок без напруги 535 абонентів).У Донецькій області через обстріли знеструмлювалися 5,5 тисячі абонентів у 27 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 2,7 тисячі точок обліку у 9 населених пунктах.На Запоріжжі через бойові дії залишаються без світла 3,7 тисячі точок обліку. У Кіровоградській області через технологічні порушення на обладнанні газорозподільної мережі без газопостачання залишились 48 споживачів.У Сумській області унаслідок російського обстрілу залишилися без напруги 1,1 тисячі точок обліку. Загалом без напруги залишаються 5,4 тисячі абонентів у 70 населених пунктах. Тривають відновлювальні роботи.У Херсоні після обстрілу знеструмлено 215 точок обліку. Залишаються без світла в обласному центрі 3055 абонентів, а в області — 25,8 тисячі точок обліку у 45 населених пунктах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію