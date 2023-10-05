На Волині відкрили денний центр для постраждалих від домашнього насильства

На Волині відкрили денний центр для постраждалих від домашнього насильства
У Забродівській громаді відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі із кризовою кімнатою цілодобового перебування.

Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.

Заклад створено за кошти державної субвенції у сумі понад 1,3 млн грн. Зокрема, капітально відремонтували приміщення та облаштували 7 ліжко-місць. Тут також є кухня, санвузол та робочий кабінет для працівників закладу.

Загалом у Центрі створені усі умови для безпечного та комфортного перебування осіб, що постраждали від домашнього насилля: тут вони зможуть не лише знайти тимчасовий прихисток та сховатися від кривдника, а й отримати психологічну, соціальну та правову допомогу.

До слова, постраждалі особи перебувають у таких закладах до 10 днів.



Щоб потрапити до Центру, необхідно звернутися до поліції або центру надання соціальних послуг Забродівської територіальної громади.

Контактний телефон притулку: 096 757 22 03.


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Теги: соціальні послуги, Волинь
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