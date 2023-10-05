На Волині відкрили денний центр для постраждалих від домашнього насильства
Сьогодні, 16:03
У Забродівській громаді відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі із кризовою кімнатою цілодобового перебування.
Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
Заклад створено за кошти державної субвенції у сумі понад 1,3 млн грн. Зокрема, капітально відремонтували приміщення та облаштували 7 ліжко-місць. Тут також є кухня, санвузол та робочий кабінет для працівників закладу.
Загалом у Центрі створені усі умови для безпечного та комфортного перебування осіб, що постраждали від домашнього насилля: тут вони зможуть не лише знайти тимчасовий прихисток та сховатися від кривдника, а й отримати психологічну, соціальну та правову допомогу.
До слова, постраждалі особи перебувають у таких закладах до 10 днів.
Щоб потрапити до Центру, необхідно звернутися до поліції або центру надання соціальних послуг Забродівської територіальної громади.
Контактний телефон притулку: 096 757 22 03.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
Заклад створено за кошти державної субвенції у сумі понад 1,3 млн грн. Зокрема, капітально відремонтували приміщення та облаштували 7 ліжко-місць. Тут також є кухня, санвузол та робочий кабінет для працівників закладу.
Загалом у Центрі створені усі умови для безпечного та комфортного перебування осіб, що постраждали від домашнього насилля: тут вони зможуть не лише знайти тимчасовий прихисток та сховатися від кривдника, а й отримати психологічну, соціальну та правову допомогу.
До слова, постраждалі особи перебувають у таких закладах до 10 днів.
Щоб потрапити до Центру, необхідно звернутися до поліції або центру надання соціальних послуг Забродівської територіальної громади.
Контактний телефон притулку: 096 757 22 03.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поліг у Маріуполі два роки тому: підтвердили загибель 21-річного Героя з Волині Іллі Шамріцького
Сьогодні, 16:33
На Волині відкрили денний центр для постраждалих від домашнього насильства
Сьогодні, 16:03
«Найважче: знати, що побратима вже нема, а рідні продовжують його чекати», - військовий з Волині
Сьогодні, 15:20