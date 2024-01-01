Російський обстріл спричинив масштабну лісову пожежу на Харківщині

Російський обстріл спричинив масштабну лісову пожежу на Харківщині
У Харківській області сьогодні, 12 квітня, ворожі снаряди під час обстрілу спричинили лісову пожежу.

Про це у телеграмі інформує ДСНС.

Сьогодні зранку ворог завдав артилерійського удару по лісовому масиву на околиці села Колісниківка Куп’янського району. Там зайнялась суха хвойна підстилка.
Російський обстріл спричинив масштабну лісову пожежу на Харківщині

На момент прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 1 га.
Російський обстріл спричинив масштабну лісову пожежу на Харківщині

Рятувальники ліквідували загорання. Завдяки їх професійним діям верхової масштабної пожежі не допущено.
Російський обстріл спричинив масштабну лісову пожежу на Харківщині

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Теги: пожежа, рятувальники
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