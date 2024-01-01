Російський обстріл спричинив масштабну лісову пожежу на Харківщині





Про це у телеграмі інформує ДСНС.



Сьогодні зранку ворог завдав артилерійського удару по лісовому масиву на околиці села Колісниківка Куп’янського району. Там зайнялась суха хвойна підстилка.



На момент прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 1 га.



Рятувальники ліквідували загорання. Завдяки їх професійним діям верхової масштабної пожежі не допущено.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харківській області сьогодні, 12 квітня, ворожі снаряди під час обстрілу спричинили лісову пожежу.Про це у телеграмі інформує ДСНС.Сьогодні зранкупо лісовому масиву на околиці села Колісниківка Куп’янського району. Там зайнялась суха хвойна підстилка.На момент прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 1 га.Рятувальники ліквідували загорання. Завдяки їх професійним діям верхової масштабної пожежі не допущено.

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