Обстріл гуртожитка на Полтавщині: кількість постраждалих зросла

Обстріл гуртожитка на Полтавщині: кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Полтавщині збільшилася до 16, із них четверо дітей віком 5-11 років.

Про це в телеграмі повідомила Полтавська ОВА.

Кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один пацієнт – у важкому стані, кілька – середньої тяжкості, їм надають усю необхідну допомогу.

Через ворожу атаку понад 9 тисяч побутових споживачів і 120 юридичних у Полтавській та Щербанівській громадах вночі були тимчасово без світла. Енергетики вже відновили електропостачання до всіх осель, окрім частково зруйнованої будівлі.

Обласні соціальні служби працюють у посиленому режимі. Задіяні дві бригади, допомагають постраждалим сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету. І тим, хто отримав травми, і тим, чиє майно пошкоджене.

Підтримують і міжнародні партнери. Надають психологічну, гуманітарну допомогу й будматеріали.


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Теги: обстріл, війна
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