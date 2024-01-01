Обстріл гуртожитка на Полтавщині: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих унаслідокпо Полтавщині збільшилася до 16, із них четверо дітей віком 5-11 років.Про це в телеграмі повідомила Полтавська ОВА.Кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один пацієнт – у важкому стані, кілька – середньої тяжкості, їм надають усю необхідну допомогу.Через ворожу атаку понад 9 тисяч побутових споживачів і 120 юридичних у Полтавській та Щербанівській громадах вночі були тимчасово без світла. Енергетики вже відновили електропостачання до всіх осель, окрім частково зруйнованої будівлі.Обласні соціальні служби працюють у посиленому режимі. Задіяні дві бригади, допомагають постраждалим сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету. І тим, хто отримав травми, і тим, чиє майно пошкоджене.Підтримують і міжнародні партнери. Надають психологічну, гуманітарну допомогу й будматеріали.