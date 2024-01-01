Шахраї з Києва видурили 5 мільйонів на «допомогу дітям»

Правоохоронці викрили учасників псевдоблагодійного фонду, якіна 5 млн грн під виглядом допомоги дітям.Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом членам групи.Їм інкриміновано незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).За даними слідства, підозрювані зареєстрували благодійний фонд та утворили call-центр. Оператори здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, представникам різних організацій та звичайним громадянам з проханням долучилися до збору грошей.Вони запевняли, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.Втім, зібрані гроші фігуранти розподіляли між собою, а для маскування протиправних дій іноді переказували незначну частину грошей на благодійність аби показати, що начебто справді комусь допомагають.З квітня 2022 року по червень 2023 року псевдоблагодійники привласнили близько 5 млн грн пожертв.Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності.Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.Досудове розслідування - Дарницьке УП ГУНП у місті Києві, оперативний супровід - Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НПУ.