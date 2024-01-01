Шахраї з Києва видурили 5 мільйонів на «допомогу дітям»

Шахраї з Києва видурили 5 мільйонів на «допомогу дітям»
Правоохоронці викрили учасників псевдоблагодійного фонду, які ошукали українців на 5 млн грн під виглядом допомоги дітям.

Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом членам групи.

Їм інкриміновано незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Шахраї з Києва видурили 5 мільйонів на «допомогу дітям»

За даними слідства, підозрювані зареєстрували благодійний фонд та утворили call-центр. Оператори здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, представникам різних організацій та звичайним громадянам з проханням долучилися до збору грошей.
Шахраї з Києва видурили 5 мільйонів на «допомогу дітям»

Вони запевняли, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.
Шахраї з Києва видурили 5 мільйонів на «допомогу дітям»

Втім, зібрані гроші фігуранти розподіляли між собою, а для маскування протиправних дій іноді переказували незначну частину грошей на благодійність аби показати, що начебто справді комусь допомагають.

З квітня 2022 року по червень 2023 року псевдоблагодійники привласнили близько 5 млн грн пожертв.

Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності.
Шахраї з Києва видурили 5 мільйонів на «допомогу дітям»

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування - Дарницьке УП ГУНП у місті Києві, оперативний супровід - Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НПУ.

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Теги: шахраї, Україна
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