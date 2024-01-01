Шахраї з Києва видурили 5 мільйонів на «допомогу дітям»
Сьогодні, 14:35
Правоохоронці викрили учасників псевдоблагодійного фонду, які ошукали українців на 5 млн грн під виглядом допомоги дітям.
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом членам групи.
Їм інкриміновано незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
За даними слідства, підозрювані зареєстрували благодійний фонд та утворили call-центр. Оператори здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, представникам різних організацій та звичайним громадянам з проханням долучилися до збору грошей.
Вони запевняли, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.
Втім, зібрані гроші фігуранти розподіляли між собою, а для маскування протиправних дій іноді переказували незначну частину грошей на благодійність аби показати, що начебто справді комусь допомагають.
З квітня 2022 року по червень 2023 року псевдоблагодійники привласнили близько 5 млн грн пожертв.
Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.
Досудове розслідування - Дарницьке УП ГУНП у місті Києві, оперативний супровід - Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НПУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру трьом членам групи.
Їм інкриміновано незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
За даними слідства, підозрювані зареєстрували благодійний фонд та утворили call-центр. Оператори здійснювали телефонні дзвінки та розсилку повідомлень підприємцям, представникам різних організацій та звичайним громадянам з проханням долучилися до збору грошей.
Вони запевняли, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.
Втім, зібрані гроші фігуранти розподіляли між собою, а для маскування протиправних дій іноді переказували незначну частину грошей на благодійність аби показати, що начебто справді комусь допомагають.
З квітня 2022 року по червень 2023 року псевдоблагодійники привласнили близько 5 млн грн пожертв.
Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.
Досудове розслідування - Дарницьке УП ГУНП у місті Києві, оперативний супровід - Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції НПУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський поліцейський на фронті знищив бліндаж із загарбниками
Сьогодні, 15:10
Сільрада програла суд волинянці, в якої відібрала землю
Сьогодні, 14:53
Шахраї з Києва видурили 5 мільйонів на «допомогу дітям»
Сьогодні, 14:35
На Волині в аварію потрапив мотоцикліст
Сьогодні, 14:19
Обстріл гуртожитка на Полтавщині: кількість постраждалих зросла
Сьогодні, 14:07