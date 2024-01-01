Волинський поліцейський на фронті знищив бліндаж із загарбниками

Волинський поліцейський на фронті знищив бліндаж із загарбниками
Волинський боєць зведеного батальйону НПУ «Захід», капітан поліції з позивним «Смарт» Михайло Волянік знищив ворожий бліндаж разом із окупантами.

Про це у телеграмі повідомила поліція Волині.

Разом з побратимами поліцейський брав участь у визволенні населених пунктів Харківщини в 2022 році. Нині несе службу на одному з донецьких напрямків. Сфера його відповідальності – fpv-дрони, які є вкрай необхідними на лінії фронту.
Волинський поліцейський на фронті знищив бліндаж із загарбниками

«Разом з групою аеророзвідки наші поліцейські вистежують окупантів чи їхню бойову техніку, і за допомогою таких дронів-камікадзе завдають ударів точно в ціль. Тоді наш бойовий вихід вважається вдалим. Але до цього необхідно тривало і наполегливо готуватися», - зазначає боєць.
Волинський поліцейський на фронті знищив бліндаж із загарбниками
Волинський поліцейський на фронті знищив бліндаж із загарбниками
Волинський поліцейський на фронті знищив бліндаж із загарбниками

Цього ранку fpv-дроном вдалось поцілити у ворожий бліндаж з окупантами. Це – потужна командна робота, яка складається і з роботи ударної групи управління fpv-дронами, і групи аеророзвідки, і артилерії.


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Теги: поліція, війна, наближають перемогу
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