Волинський поліцейський на фронті знищив бліндаж із загарбниками

Волинський боєць, капітан поліції з позивним «Смарт»знищив ворожий бліндаж разом із окупантами.Про це у телеграмі повідомила поліція Волині.Разом з побратимами поліцейський брав участь у визволенні населених пунктів Харківщини в 2022 році. Нині несе службу на одному з донецьких напрямків. Сфера його відповідальності – fpv-дрони, які є вкрай необхідними на лінії фронту.«Разом з групою аеророзвідки наші поліцейські вистежують окупантів чи їхню бойову техніку, і за допомогою таких дронів-камікадзе завдають ударів точно в ціль. Тоді наш бойовий вихід вважається вдалим. Але до цього необхідно тривало і наполегливо готуватися», - зазначає боєць.Цього ранку fpv-дроном вдалось поцілити у ворожий бліндаж з окупантами. Це – потужна командна робота, яка складається і з роботи ударної групи управління fpv-дронами, і групи аеророзвідки, і артилерії.