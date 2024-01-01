Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку в Луцьку

підвищена пожежна небезпека.



Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.



Синоптики опублікували прогноз пожежної небезпеки на завтра, 10 квітня, на Волині.



«Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», - йдеться у повідомленні гідрометцентру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 10 квітня, на півдні Волинської області та, зокрема, в Луцьку будеПро це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.Синоптики опублікували прогноз пожежної небезпеки на завтра, 10 квітня, на Волині.«Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», - йдеться у повідомленні гідрометцентру.

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