Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку в Луцьку
Сьогодні, 15:29
Завтра, 10 квітня, на півдні Волинської області та, зокрема, в Луцьку буде підвищена пожежна небезпека.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Синоптики опублікували прогноз пожежної небезпеки на завтра, 10 квітня, на Волині.
«Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», - йдеться у повідомленні гідрометцентру.
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Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
Синоптики опублікували прогноз пожежної небезпеки на завтра, 10 квітня, на Волині.
«Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», - йдеться у повідомленні гідрометцентру.
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