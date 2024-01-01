Відбір міжнародного конкурсу пройшли 4 учнів із Волині
Сьогодні, 15:47
Відбір до національного фіналу міжнародного конкурсу Stockholm Junior Water Prize-2024 з охорони та збереження водного середовища подолали четверо ліцеїстів із Волині.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Волинську обласну Малу академію наук.
Три проєкти з десяти, котрі змагалися за вихід на національний етап, представляли учні-слухачі Волинської МАН, зокрема:
- Ярослава Іванців, учениця 9 класу Луцького ліцею № 1, слухачка секції кліматології та метеорології ВОМАН — проєкт "Вплив змін клімату на екосистему Черемського болота";
- Ольга Жабровець, учениця 11 класу Нововолинського наукового ліцею, слухачка гуртка гідрології заочно-дистанційної школи — проєкт "Гідроекологічний стан водних об'єктів України внаслідок воєнних дій";
- Домініка Різник, учениця 11 класу Луцького ліцею № 18, Антон Вовк, учень 9 класу Волинського наукового ліцею, слухачі секції ГІС та ДЗЗ — проєкт "Оцінка динаміки транскордонних водних об’єктів Волинської області за різночасовими картографічними та супутниковими даними".
Національний фінал конкурсу відбудеться 24-25 квітня 2024 року в онлайн форматі. Переможець конкурсу представлятиме Україну 25-29 серпня на міжнародному фіналі конкурсу Stockholm Junior Water Prize, темою якого цьогоріч є "Подолання кордонів: вода для мирного та стійкого майбутнього".
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Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Волинську обласну Малу академію наук.
Три проєкти з десяти, котрі змагалися за вихід на національний етап, представляли учні-слухачі Волинської МАН, зокрема:
- Ярослава Іванців, учениця 9 класу Луцького ліцею № 1, слухачка секції кліматології та метеорології ВОМАН — проєкт "Вплив змін клімату на екосистему Черемського болота";
- Ольга Жабровець, учениця 11 класу Нововолинського наукового ліцею, слухачка гуртка гідрології заочно-дистанційної школи — проєкт "Гідроекологічний стан водних об'єктів України внаслідок воєнних дій";
- Домініка Різник, учениця 11 класу Луцького ліцею № 18, Антон Вовк, учень 9 класу Волинського наукового ліцею, слухачі секції ГІС та ДЗЗ — проєкт "Оцінка динаміки транскордонних водних об’єктів Волинської області за різночасовими картографічними та супутниковими даними".
Національний фінал конкурсу відбудеться 24-25 квітня 2024 року в онлайн форматі. Переможець конкурсу представлятиме Україну 25-29 серпня на міжнародному фіналі конкурсу Stockholm Junior Water Prize, темою якого цьогоріч є "Подолання кордонів: вода для мирного та стійкого майбутнього".
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