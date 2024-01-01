У Луцькому зоопарку буде свято кажанів: деталі

У Луцькому зоопарку планують започаткувати свято «випуску кажанів», які зимують у звіринці.Про це йдеться у повідомленні на сторінці зоопарку у фейсбуці.«Чудова сімка – вже у природі! Бо саме стільки особин кажанів, які перезимували у нас, повернулися до свого звичного способу життя», - зазначається у дописі.Адже робота зоопарку – то не лише піклування про колекцію та створення комфортних умов для відвідувачів, а й праця на збереження видів як важлива складова збереження біорізноманіття світу.«Час від часу, із різних причин до зоопарку за останні понад півроку потрапило кілька рукокрилих. За кимось на відлов приїздили наші співробітники, когось приносили небайдужі. Так і назбиралося семеро особин за сезон трьох видів: вечірниця руда, пергач пізній, лілик двоколірний. Тваринки перезимували чудово. Й оскільки далі можуть давати собі ради без нас, то кілька днів тому співробітники зоопарку випустили їх у дику природу», - зазначили у зоопарку.Адміністрація звіринця розуміє, що без такої роботи не обійдеться і наступний сезон.«Тому попередньо плануємо з метою популяризації кажанів та інформування про те, що насправді ці тварини не несуть жодної небезпеки та корисні у природі, влаштувати навесні 2025-го невеличке свято випуску кажанів. Бо переконуємося, що знань про цих тварин у людей у рази менше, ніж міфів і домислів, які побутують у нашому суспільстві», - зазначили у Луцькому зоопарку.Фахівці підкреслюють: хоча кажани досить поширені, чисельність їхніх популяцій катастрофічно зменшується. Тож багато видів зараз перебувають на межі зникнення. Усі відомі станом на 2023 рік види кажанів української фауни належать до Червоної книги України й, окрім того, перебувають під охороною декількох міжнародних конвенцій.