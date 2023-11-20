Виманювання грошей від імені держустанов: на Волині попереджають про нову шахрайську схему

Зловмисники створюють телеграм-канали, де виманюють особисті та банківські дані пенсіонерів від імені державних закладів, при цьому використовують символіку цих установ.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Зокрема, у таких телеграм-каналах особам пропонують отримати неіснуючі види соціальних послуг. При цьому використовується символіка державних установ або вигаданих організацій, які нібито допомагають пенсіонерам. Для маскування такі повідомлення розбавляються різними матеріалами і життєвими порадами."Застерігаємо, що посилання, розміщені в таких анонімних телеграм-каналах, можуть вести на фішингові вебсайти або на ресурси, які містять шкідливе програмне забезпечення чи дезінформацію.Також, звертаємо увагу, що в майбутньому такі телеграм-канали можуть швидко перепрофілюватися для поширення ворожої пропаганди.Радимо перевіряти інформацію про доступні пенсіонерам соціальні послуги на офіційному сайті Пенсійного фонду України (https://www.pfu.gov.ua ), або звернутися безпосередньо до свого управління ПФ за місцем проживання.Водночас, інформацію про послуги для малозахищених груп населення можна дізнатися в Управлінні соціального захисту (https://www.msp.gov.ua/news/8506.html)", - йдеться в повідомленні.- не переходьте за сумнівними посиланнями;- отримуйте дані про доступні соціальні послуги чи благодійну допомогу лише на офіційних сайтах організацій, які їх пропонують, або безпосередньо на їх території;- перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед в веденням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;- не вводьте на сумнівних сайтах дані банківських карток (CVV-коди, терміни дії картки тощо) для отримання коштів;- не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.