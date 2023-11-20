Виманювання грошей від імені держустанов: на Волині попереджають про нову шахрайську схему
Сьогодні, 16:45
Зловмисники створюють телеграм-канали, де виманюють особисті та банківські дані пенсіонерів від імені державних закладів, при цьому використовують символіку цих установ.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Зокрема, у таких телеграм-каналах особам пропонують отримати неіснуючі види соціальних послуг. При цьому використовується символіка державних установ або вигаданих організацій, які нібито допомагають пенсіонерам. Для маскування такі повідомлення розбавляються різними матеріалами і життєвими порадами.
"Застерігаємо, що посилання, розміщені в таких анонімних телеграм-каналах, можуть вести на фішингові вебсайти або на ресурси, які містять шкідливе програмне забезпечення чи дезінформацію.
Також, звертаємо увагу, що в майбутньому такі телеграм-канали можуть швидко перепрофілюватися для поширення ворожої пропаганди.
Радимо перевіряти інформацію про доступні пенсіонерам соціальні послуги на офіційному сайті Пенсійного фонду України (https://www.pfu.gov.ua ), або звернутися безпосередньо до свого управління ПФ за місцем проживання.
Водночас, інформацію про послуги для малозахищених груп населення можна дізнатися в Управлінні соціального захисту (https://www.msp.gov.ua/news/8506.html)", - йдеться в повідомленні.
Закликають дотримуватися наступних порад, щоб не стати жертвою аферистів і не втратити свої заощадження:
- не переходьте за сумнівними посиланнями;
- отримуйте дані про доступні соціальні послуги чи благодійну допомогу лише на офіційних сайтах організацій, які їх пропонують, або безпосередньо на їх території;
- перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед в веденням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
- не вводьте на сумнівних сайтах дані банківських карток (CVV-коди, терміни дії картки тощо) для отримання коштів;
- не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.
При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Зокрема, у таких телеграм-каналах особам пропонують отримати неіснуючі види соціальних послуг. При цьому використовується символіка державних установ або вигаданих організацій, які нібито допомагають пенсіонерам. Для маскування такі повідомлення розбавляються різними матеріалами і життєвими порадами.
"Застерігаємо, що посилання, розміщені в таких анонімних телеграм-каналах, можуть вести на фішингові вебсайти або на ресурси, які містять шкідливе програмне забезпечення чи дезінформацію.
Також, звертаємо увагу, що в майбутньому такі телеграм-канали можуть швидко перепрофілюватися для поширення ворожої пропаганди.
Радимо перевіряти інформацію про доступні пенсіонерам соціальні послуги на офіційному сайті Пенсійного фонду України (https://www.pfu.gov.ua ), або звернутися безпосередньо до свого управління ПФ за місцем проживання.
Водночас, інформацію про послуги для малозахищених груп населення можна дізнатися в Управлінні соціального захисту (https://www.msp.gov.ua/news/8506.html)", - йдеться в повідомленні.
Закликають дотримуватися наступних порад, щоб не стати жертвою аферистів і не втратити свої заощадження:
- не переходьте за сумнівними посиланнями;
- отримуйте дані про доступні соціальні послуги чи благодійну допомогу лише на офіційних сайтах організацій, які їх пропонують, або безпосередньо на їх території;
- перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед в веденням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
- не вводьте на сумнівних сайтах дані банківських карток (CVV-коди, терміни дії картки тощо) для отримання коштів;
- не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.
При розголошенні платіжної інформації – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.
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