Скорботний день: на фронті загинули троє військових із Луцька
Сьогодні, 17:25
У боях із російськими загарбниками обірвалося життя трьох мешканців Луцької громади – Дмитра Домарецького, Сергія Козара і Максима Устимчука.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще три втрати», - зазначив мер Луцька.
Зокрема лучанин Домарецький Дмитро Павлович (26.05.1996 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 окремого стрілецького батальйону.
Воїн загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лиман Донецької області.
Лучанина Козара Сергія Ярославовича (25.06.1986 року народження) мобілізували до військової частини на посаду радіотелефоніста 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти. Його життя обірвалося 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Мешканець села Зміїнець Луцької громади Устимчук Максим Васильович (08.10.1998 року народження) служив гранатометником 1 відділення 2 взводу спеціального призначення 2 роти спеціального призначення (на бронетранспортерах) 3 батальйону спеціального призначення.
Захисник поліг 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще три втрати», - зазначив мер Луцька.
Зокрема лучанин Домарецький Дмитро Павлович (26.05.1996 року народження) був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 окремого стрілецького батальйону.
Воїн загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лиман Донецької області.
Лучанина Козара Сергія Ярославовича (25.06.1986 року народження) мобілізували до військової частини на посаду радіотелефоніста 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти. Його життя обірвалося 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Мешканець села Зміїнець Луцької громади Устимчук Максим Васильович (08.10.1998 року народження) служив гранатометником 1 відділення 2 взводу спеціального призначення 2 роти спеціального призначення (на бронетранспортерах) 3 батальйону спеціального призначення.
Захисник поліг 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.
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