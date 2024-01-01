На Волині – нова смерть від коронавірусу

На Волині зареєстрували новий летальний випадок унаслідок захворювання на COVID-19.Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю і профілактики хвороб.За оперативною інформацією, на Волині зберігається тенденція до зниження. Протягом тижня зареєстровано 4198 випадків ГРВІ, зокрема, 30 – коронавірусної хвороби.Кількість випадків ГРВІ в порівнянні з минулим тижнем знизилась на 12%. Близько 63% від усіх, хто захворіли, становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 79 людей, із них 7 – із COVID-19. Із загальної кількості госпіталізованих 42 – це діти (53%).Зареєстровано один летальний випадок від COVID- 19. Помер чоловік віком 53 роки, котрий мав важкі супутні захворювання.