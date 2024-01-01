На Волині – нова смерть від коронавірусу
Сьогодні, 18:17
На Волині зареєстрували новий летальний випадок унаслідок захворювання на COVID-19.
Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю і профілактики хвороб.
За оперативною інформацією, на Волині зберігається тенденція до зниження захворюваності на ГРВІ та COVID-19. Протягом тижня зареєстровано 4198 випадків ГРВІ, зокрема, 30 – коронавірусної хвороби.
Кількість випадків ГРВІ в порівнянні з минулим тижнем знизилась на 12%. Близько 63% від усіх, хто захворіли, становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 79 людей, із них 7 – із COVID-19. Із загальної кількості госпіталізованих 42 – це діти (53%).
Зареєстровано один летальний випадок від COVID- 19. Помер чоловік віком 53 роки, котрий мав важкі супутні захворювання.
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Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю і профілактики хвороб.
За оперативною інформацією, на Волині зберігається тенденція до зниження захворюваності на ГРВІ та COVID-19. Протягом тижня зареєстровано 4198 випадків ГРВІ, зокрема, 30 – коронавірусної хвороби.
Кількість випадків ГРВІ в порівнянні з минулим тижнем знизилась на 12%. Близько 63% від усіх, хто захворіли, становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 79 людей, із них 7 – із COVID-19. Із загальної кількості госпіталізованих 42 – це діти (53%).
Зареєстровано один летальний випадок від COVID- 19. Помер чоловік віком 53 роки, котрий мав важкі супутні захворювання.
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