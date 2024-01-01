Волинським прикордонникам передали безпілотники

Волинським прикордонникам передали безпілотники
На Волині прикордонники отримали безпілотники від Луцької міськради та волонтерів фонду «Ангар. Україна».

Про це повідомила пресслужба Волинського прикордонного загону.

Чотири квадрокоптери DJI MAVIC 3 з комплектами акумуляторів до них військовослужбовцям Волинського прикордонного загону передала луцька мерія. Також охоронці кордону отримали підсилювачі сигналу для дронів Avenger Booster та Alientech II Duo.
Волинським прикордонникам передали безпілотники

Ще один безпілотний літальний апарат прикордонникам вручили волонтери фонду «Ангар.Україна».

Отримані дрони відправлять бійцям комендатури швидкого реагування прикордонного загону, котрі зараз виконують завдання в зоні активних бойових дій на Донеччині. Безпілотники прикордонники активно використовують для ведення розвідки дій противника та корегування вогневих засобів підрозділів.
Волинським прикордонникам передали безпілотники

«Вдячні луцькій громаді та благодійникам за надану допомогу. Разом працюємо на Перемогу!» - зазначили у пресслужбі прикордонного загону.

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Теги: прикордонники, війна
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