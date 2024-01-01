Скандальний мер Ківерців не задекларував жодної нерухомості

Олександр Ковальчук на посаді Ківерцівського міського голови заробив понад 670 тисяч гривень.



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Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук опублікував свою декларацію за 2023 рік. Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 4 березня.



Окрім того, в декларації він вказав свою дружину Ірину Ковальчук, доньку Поліну та пасинка Артема.



Минулого року міський голова Ківерців заробив трохи більше як 670 тисяч гривень. У цю суму, крім посадового окладу, також входять премії, надбавки та інші додаткові виплати. В середньому ж за місяць роботи йому нараховували майже 56 тисяч гривень. До слова, у 2022 році він отримав близько 450 тисяч гривень зарплати.



У власності Олександра Ковальчука з 2008 року перебуває Dacia Logan 2007 року. Вартість автівки, вказана у декларації, становить 80 тисяч гривень.



Дружина ж міського голови Ірина Ковальчук займається підприємницькою діяльністю. Минулого року їй вдалось заробити понад 1,5 мільйона гривень. Також у 2023 році в неї з'явився новий автомобіль. До того вона володіла KIA SPORTAGE 2017 року, а зараз стала власницею MERCEDES-BENZ GLC 250 D 2016 року. Зауважимо, що вартість останнього у декларації не вказана. Проте на спеціалізованих сайтах така вживана автівка в середньому коштує близько 35 тисяч доларів.



Олександр Ковальчук не задекларував жодної квартири, будинку чи майна в оренді. Так само немає й у звіті жодних грошових активів та заощаджень.



Нагадаємо, що скандали за Ківерцівським мером тягнулися один за одним після оголошення тендерів на будівництво стадіону за 145 мільйонів гривень. Тоді місцеві обурились таким тратам міськради й вимагали витрачати гроші на армію, а не на стадіони. Хоча й справа була резонансна, але договори на будівництво таки уклали. Через це до Ковальчука прийшли поговорити активісти та військовослужбовці, який він і пообіцяв розірвати договір на будівництво стадіону.



Інша резонансна справа з Олександром Ковальчуком – придбання Ківерцівським ЦПСМД дорогого автомобіля й передача його пану Олександру (на баланс Ківерцівської міської ради). Тоді ж і відкрилась ціла епопея щодо посвідчення водія мера, адже виявилось, що він уже багато років кермує автівками без нього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулого рокуна посаді Ківерцівського міського голови заробив понад 670 тисяч гривень.Про це пише Конкурент Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук опублікував свою декларацію за 2023 рік. Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 4 березня.Окрім того, в декларації він вказав свою дружину, донькута пасинкаМинулого року міський голова Ківерців заробив трохи більше як 670 тисяч гривень. У цю суму, крім посадового окладу, також входять премії, надбавки та інші додаткові виплати. В середньому ж за місяць роботи йому нараховували майже 56 тисяч гривень. До слова, у 2022 році він отримав близько 450 тисяч гривень зарплати.У власності Олександра Ковальчука з 2008 року перебуває Dacia Logan 2007 року. Вартість автівки, вказана у декларації, становить 80 тисяч гривень.Дружина ж міського голови Ірина Ковальчук займається підприємницькою діяльністю. Минулого року їй вдалось заробити понад 1,5 мільйона гривень. Також у 2023 році в неї з'явився новий автомобіль. До того вона володіла KIA SPORTAGE 2017 року, а зараз стала власницею MERCEDES-BENZ GLC 250 D 2016 року. Зауважимо, що вартість останнього у декларації не вказана. Проте на спеціалізованих сайтах така вживана автівка в середньому коштує близько 35 тисяч доларів.Олександр Ковальчук не задекларував жодної квартири, будинку чи майна в оренді. Так само немає й у звіті жодних грошових активів та заощаджень.Нагадаємо, що скандали за Ківерцівським мером тягнулися один за одним після оголошення тендерів на будівництво стадіону за 145 мільйонів гривень. Тоді місцеві обурились таким тратам міськради й вимагали, а не на стадіони. Хоча й справа була резонансна, але договори на будівництво таки уклали. Через це до Ковальчука прийшли поговорити активісти та військовослужбовці, який він і пообіцяв розірватиІнша резонансна справа з Олександром Ковальчуком – придбання Ківерцівським ЦПСМД дорогого автомобіля й передача його пану Олександру (на баланс Ківерцівської міської ради). Тоді ж і відкрилась ціла, адже виявилось, що він уже багато років кермує автівками без нього.

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