Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура в Луцьку вночі 9-11°, вдень 23-25°.
По області вночі 8-13°, вдень 21-26°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура в Луцьку вночі 9-11°, вдень 23-25°.
По області вночі 8-13°, вдень 21-26°.
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