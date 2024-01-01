Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура в Луцьку вночі 9-11°, вдень 23-25°.



По області вночі 8-13°, вдень 21-26°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура в Луцьку вночі 9-11°, вдень 23-25°.По області вночі 8-13°, вдень 21-26°.

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