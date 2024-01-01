Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура в Луцьку вночі 9-11°, вдень 23-25°.

По області вночі 8-13°, вдень 21-26°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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