Де на Волині залишилася остання вулиця Пушкіна

Де на Волині залишилася остання вулиця Пушкіна
Станом на квітень 2024 року на території Волинської області залишилась лише одна не перейменована вулиця Пушкіна.

Про це розповів голова громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков. З його слів, вулиця Пушкіна досі є лише в селищі Стара Вижівка, - пише Суспільне.

У січні 2023 року вулиці, названі на честь російського поета, були у п'яти громадах області: Луцькій, Колодяжненській, Сереховичівській та Берестечківській. У рамках декомунізації у чотирьох громадах вулиці Пушкіна перейменували.

Довідково: за даними громадської організації "Декомунізація. Україна", найбільше вулиць Пушкіна залишилося у Запорізькій області (60) та у Вінницькій (54) і Херсонській (51). Найменше — у Волинській (1), Хмельницькій (1), Тернопільська (1) та Рівненська (2).

Процес декомунізації в Україні узаконили ухваленим Верховною Радою 9 квітня 2015 року пакетом законів, згідно з якими усі радянські назви потрібно змінити, радянську символіку – демонтувати.

На Волині розпочався процес декомунізації та дерусифікації назв вулиць. Якщо станом на січень 20223 року перейменування потребувало 397 вулиць, бульварів, площ та провулків, то станом на початок 2024 року таких залишилось 177. Усього перейменуванню на Волині підлягає ще понад 100 вулиць.

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Теги: Волинь, Стара Вижівка, декомунізація, Україна
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