Яке покарання отримав 74-річний волинянин, який виправдовував російську агресію





Про це сказано у вироку Луцькому міськрайонного суду від 3 квітня 2024 року, - про це повідомляє



За даними слідства, у період з 27 березня 2022 року до 30 травня 2022 року у своєму акаунті в російській соцмережі "Однокласники" систематично поширював матеріали, де публічно виправдовував збройну агресію РФ.



27 березня 2022-го пенсіонер опублікував у соцмережі зображення президента України з міткою у вигляді червоного хреста на лобі та написом російською "ВНЕ ЗАКОНА...", що є пропагандою РФ. Згодом він поставив "вподобайку" та поширив на свою сторінку публікацію із зображенням Зеленського, обличчя якого було заплямоване червоною фарбою, та висловлюванням із російськими наративами. 30 травня 2022 року вподобав та розмістив у своєму акаунті картинку зі словами російською мовою "нациста исправит только могила...".



Як відомо, 30 січня 2024 року під час судового засідання 74-річний житель Луцького району своєї вини в скоєному не визнав і додав, що його сторінку у соцмережах зламали.



Під час судового засідання 3 квітня 2024 року пенсіонер визнав свою винуватість у вчиненні злочину і повністю підтвердив обставини того, як поширював наративи РФ у соцмережах. Суд врахував щире каяття чоловіка та затвердив угоду про визнання винуватості.



Згідно з угодою, 74-річного волинянина суд звільнив від 2 років за ґратами під іспитовий строк на рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили 74-річного жителя села Лучиці Луцького району, який виправдовував збройну агресію Росії проти України. Свої судження волинянин поширював у соціальних мережах.Про це сказано у вироку Луцькому міськрайонного суду від 3 квітня 2024 року, - про це повідомляє Суспільне За даними слідства, у період з 27 березня 2022 року до 30 травня 2022 року у своєму акаунті в російській соцмережі "Однокласники" систематично поширював матеріали, де публічно виправдовував збройну агресію РФ.27 березня 2022-го пенсіонер опублікував у соцмережі зображення президента України з міткою у вигляді червоного хреста на лобі та написом російською "ВНЕ ЗАКОНА...", що є пропагандою РФ. Згодом він поставив "вподобайку" та поширив на свою сторінку публікацію із зображенням Зеленського, обличчя якого було заплямоване червоною фарбою, та висловлюванням із російськими наративами. 30 травня 2022 року вподобав та розмістив у своєму акаунті картинку зі словами російською мовою "нациста исправит только могила...".Як відомо, 30 січня 2024 рокуПід час судового засідання 3 квітня 2024 року пенсіонер визнав свою винуватість у вчиненні злочину і повністю підтвердив обставини того, як поширював наративи РФ у соцмережах. Суд врахував щире каяття чоловіка та затвердив угоду про визнання винуватості.Згідно з угодою, 74-річного волинянина суд звільнив від 2 років за ґратами під іспитовий строк на рік.

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