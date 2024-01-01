Внаслідок артобстрілу загинув воїн з Волині Микола Карпук

Війна, яку принесли на українську землю російські окупанти, забрала життя у військовослужбовця з Волині.Про трагічну звістку повідомили у Заболоттівській громаді.Внаслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні із життям, на східному напрямку, загинув житель села Гута, солдат 3 прикордонного загону, 19.04.1977 року народження."Ми схиляємо голови в скорботі і віддаємо шану Миколі Карпуку, який став справжнім героєм. Його відданість, мужність та жертовність заслуговують на нашу безмежну подяку. Він став прикладом вірності і самопожертви, символом справжнього українського патріотизму.Свої щирі співчуття висловлюємо родині, близьким і рідним Миколи. Це непоправне горе важко пережити, і ми спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент. Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам'ять про нього залишиться живою серед нас", - повідомляють у громаді.Орієнтовний час прибуття траурного кортежу з тілом Героя 10 квітня об 11:00 - 12:00 год.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.