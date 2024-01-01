Внаслідок артобстрілу загинув воїн з Волині Микола Карпук
Сьогодні, 22:35
Війна, яку принесли на українську землю російські окупанти, забрала життя у військовослужбовця з Волині.
Про трагічну звістку повідомили у Заболоттівській громаді.
Внаслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні із життям, на східному напрямку, загинув житель села Гута, солдат 3 прикордонного загону Микола Миколайович Карпук, 19.04.1977 року народження.
"Ми схиляємо голови в скорботі і віддаємо шану Миколі Карпуку, який став справжнім героєм. Його відданість, мужність та жертовність заслуговують на нашу безмежну подяку. Він став прикладом вірності і самопожертви, символом справжнього українського патріотизму.
Свої щирі співчуття висловлюємо родині, близьким і рідним Миколи. Це непоправне горе важко пережити, і ми спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент. Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам'ять про нього залишиться живою серед нас", - повідомляють у громаді.
Орієнтовний час прибуття траурного кортежу з тілом Героя 10 квітня об 11:00 - 12:00 год.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про трагічну звістку повідомили у Заболоттівській громаді.
Внаслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні із життям, на східному напрямку, загинув житель села Гута, солдат 3 прикордонного загону Микола Миколайович Карпук, 19.04.1977 року народження.
"Ми схиляємо голови в скорботі і віддаємо шану Миколі Карпуку, який став справжнім героєм. Його відданість, мужність та жертовність заслуговують на нашу безмежну подяку. Він став прикладом вірності і самопожертви, символом справжнього українського патріотизму.
Свої щирі співчуття висловлюємо родині, близьким і рідним Миколи. Це непоправне горе важко пережити, і ми спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент. Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам'ять про нього залишиться живою серед нас", - повідомляють у громаді.
Орієнтовний час прибуття траурного кортежу з тілом Героя 10 квітня об 11:00 - 12:00 год.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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