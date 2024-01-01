10 квітня на Волині: гортаючи календар

Володимир Нестеров (на фото), поетеса Тетяна Яков’юк та журналістка Аліна Вітинська.



Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Іларіон, Степан.



Зичимо миру, міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.

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