Єврокомісія пропонує використати заморожені російські активи на зброю для України





Про це повідомляє Валдіса Домбровскіса.



За його словами, до 300 мільярдів євро активів російського Центрального банку заморожено в усьому світі. З них близько 207 мільярдів євро знаходяться в країнах ЄС.



"Ми також знаємо, що він використав половину ліквідних резервів Фонду національного добробуту. Проте резервні суми, що залишилися, допомагають Кремлю продовжувати війну, попри санкції Заходу", - зазначив Домбровскіс.



Він додав, що у зв'язку з цим Єврокомісія запропонувала використати надзвичайні прибутки від цих заморожених активів російського Центрального банку для підтримки України.



"Безпосередня увага буде зосереджена на фінансуванні військової підтримки - 90% - а решта - на відновлення та реконструкцію України. Ми сподіваємося, що країни-члени незабаром приймуть цю пропозицію, адже Україні потрібні ці гроші зараз", - наголосив віцепрезидент Єврокомісії.



За його словами, у країн G7 також тривають дискусії щодо використання російських активів. Вже було прийнято рішення про те, що активи залишаються замороженими до тих пір, поки РФ не виплатить Україні репарації.



Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.



Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.



Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати прибуток від активів РФ на зброю для України.



Лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.



Заступниця керівник ОП Ірина Мудра в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про те, скільки заморожених російських грошей може отримати Україна та чому процес йде повільно. Читайте про це - за посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейська комісія пропонує використати 90% заморожених активів Центрального банку Росії на військову допомогу Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента Європейської комісіїЗа його словами, до 300 мільярдів євро активів російського Центрального банку заморожено в усьому світі. З них близько 207 мільярдів євро знаходяться в країнах ЄС."Ми також знаємо, що він використав половину ліквідних резервів Фонду національного добробуту. Проте резервні суми, що залишилися, допомагають Кремлю продовжувати війну, попри санкції Заходу", - зазначив Домбровскіс.Він додав, що у зв'язку з цим Єврокомісія запропонувала використати надзвичайні прибутки від цих заморожених активів російського Центрального банку для підтримки України."Безпосередня увага буде зосереджена на фінансуванні військової підтримки - 90% - а решта - на відновлення та реконструкцію України. Ми сподіваємося, що країни-члени незабаром приймуть цю пропозицію, адже Україні потрібні ці гроші зараз", - наголосив віцепрезидент Єврокомісії.За його словами, у країн G7 також тривають дискусії щодо використання російських активів. Вже було прийнято рішення про те, що активи залишаються замороженими до тих пір, поки РФ не виплатить Україні репарації.Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати прибуток від активів РФ на зброю для України.Лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.Заступниця керівник ОП Ірина Мудра в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про те, скільки заморожених російських грошей може отримати Україна та чому процес йде повільно. Читайте про це - за посиланням.

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