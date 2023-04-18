У Польщі знайшли вбитими трьох українців





Серед них троє українців і один громадянин Польщі, передає кореспондентка



Перші два тіла правоохоронці виявили ще в неділю, інші два – напередодні. Сьогодні на місці третю добу працюють правоохоронці, продовжують обстежувати будівлю щоб пересвідчитися, чи немає там більше тіл. Про це повідомив речник столичної поліції Роберт Шумята.



На цю мить затримали сімох підозрюваних, це і чоловіки, і жінки. Шестеро з них українці і один – громадянин Польщі.



І жертви, і затримані – бездомні. У поліції припускають, що вони якийсь час жили у покинутому будинку і між ними могло дійти до конфлікту.



«Коли сталося вбивство, ми ще не знаємо. Тіла були у різному ступені розкладання, а це означає, що вони там пролежали кілька місяців», – повідомив Шумята.



Тіла були знайдені в різних місцях будинку – в порожніх примушених, на даху, також закопаним на подвірʼї. Сьогодні затриманим мають висунути звинувачення.



Станом на червень 2023 року в Польщі були офіційно зареєстровані 975 тисяч українських біженців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Варшаві, неподалік середмістя, у закинутій будівлі поліція знайшла тіла чотирьох вбитих чоловіків.Серед них троє українців і один громадянин Польщі, передає кореспондентка Радіо Свобода Перші два тіла правоохоронці виявили ще в неділю, інші два – напередодні. Сьогодні на місці третю добу працюють правоохоронці, продовжують обстежувати будівлю щоб пересвідчитися, чи немає там більше тіл. Про це повідомив речник столичної поліціїНа цю мить затримали сімох підозрюваних, це і чоловіки, і жінки. Шестеро з них українці і один – громадянин Польщі.І жертви, і затримані – бездомні. У поліції припускають, що вони якийсь час жили у покинутому будинку і між ними могло дійти до конфлікту.«Коли сталося вбивство, ми ще не знаємо. Тіла були у різному ступені розкладання, а це означає, що вони там пролежали кілька місяців», – повідомив Шумята.Тіла були знайдені в різних місцях будинку – в порожніх примушених, на даху, також закопаним на подвірʼї. Сьогодні затриманим мають висунути звинувачення.Станом на червень 2023 року в Польщі були офіційно зареєстровані 975 тисяч українських біженців.

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