На Волині розшукують 80-річного чоловіка

На Волині розшукують 80-річного чоловіка
Поліція встановлює місцезнаходження 80-річного жителя села Березичі Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

Безвісти зниклий 80-річний Терещук Василь Калинович був одягнений у сірий жакет, камуфльовані штані та чорні черевики.

Відомості щодо розшукуваного просимо повідомляти на лінію 102 або на мобільний 098 583 1420, +380675872545

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Теги: Волинь, зникнення, розшук, Камінь-Каширщина, поліція
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