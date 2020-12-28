На Волині розшукують 80-річного чоловіка





Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.



Безвісти зниклий 80-річний Терещук Василь Калинович був одягнений у сірий жакет, камуфльовані штані та чорні черевики.



Відомості щодо розшукуваного просимо повідомляти на лінію 102 або на мобільний 098 583 1420, +380675872545

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановлює місцезнаходження 80-річного жителя села Березичі Камінь-Каширського району.Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.Безвісти зниклий 80-річний Терещук Василь Калинович був одягнений у сірий жакет, камуфльовані штані та чорні черевики.Відомості щодо розшукуваного просимо повідомляти на лінію 102 або на мобільний 098 583 1420, +380675872545

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