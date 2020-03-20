Одинадцятикласниця з Волині отруїлася алкоголем через проблеми з хлопцем





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Вночі 10-го лютого учениця 11 класу ліцею села Мишів Іваничівської громади розпивала горілку в туалеті, що знаходиться на території Іваничівської дитячої музичної школи. А наступного дня дівчина потрапила до Іваничівської лікарні з діагнозом токсична дія етилу, отруєння спиртними напоями.



Проти випускниці порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 178 КУпАП (Розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді).



У суді дівчина визнала свою вину, запевнила, що щиро розкаялася та пообіцяла більше подібного не повторяти. А ще пояснила, що вживає спиртні напої через проблеми у стосунках із хлопцем.



Батько одинадцятикласниці пояснив, що після дев`ятого класу вона вступила у Львівське вище професійне училище технологій та сервісу, де провчилась рік та вирішила повернутись назад у ліцей в Мишеві. Він розповів, що раніше його донька була зразковою дитиною і добре вчилась. Однак після навчання у Львові дуже змінилася: п`ять разів потрапляла на лікування до психіатричної лікарні, а наразі вживає спиртні напої. Чоловік зізнався: як батько, відчуває провину за виховання дочки, однак вдіяти нічого не може.



“Якщо раніше ліцеїстка виявляла зацікавленість до навчання, то на цей час відноситься пасивно. Буває, що пропускає уроки, але батьки постійно повідомляють причини відсутності. З однокласниками майже не спілкується та не має друзів у школі, дуже замкнута. Також пасивна у різних видах суспільно-корисних заходів, що проводяться у класі та ліцеї. Протягом 2023-2024 навчального року спостерігались конфліктні ситуації з учнями ліцею. Після проведення індивідуальних виховних бесід класним керівником, психологом ліцею, заступником директора з виховної роботи, їх було вирішено.



Був випадок, коли поїхала до брата, не сказала батькам, в результаті її шукала поліція. Неодноразово проводилась психокорекційна та корекційно-відновлювальна робота з психологом. Батьки приділяють належну увагу вихованню та навчанню дочки. Регулярно відвідують батьківські збори та прислухаються до рекомендацій вчителя”, – йдеться у матеріалах суду.



Відтак, суд визнав одинадцятикласницю винною та призначив їй покарання у виді попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускниця Мишівського ліцею розпивала в туалеті Іваничівської музичної школи горілку. У результаті потрапила в лікарню з отруєнням, а ще до суду, адже довелось відповідати за скоєне правопорушення.Про це повідомляє БУГ , посилаючись на постанову Іваничівського районного суду.Вночі 10-го лютого учениця 11 класу ліцею села Мишів Іваничівської громади розпивала горілку в туалеті, що знаходиться на території Іваничівської дитячої музичної школи. А наступного дня дівчина потрапила до Іваничівської лікарні з діагнозом токсична дія етилу, отруєння спиртними напоями.Проти випускниці порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 178 КУпАП (Розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді).У суді дівчина визнала свою вину, запевнила, що щиро розкаялася та пообіцяла більше подібного не повторяти. А ще пояснила, що вживає спиртні напої через проблеми у стосунках із хлопцем.Батько одинадцятикласниці пояснив, що після дев`ятого класу вона вступила у Львівське вище професійне училище технологій та сервісу, де провчилась рік та вирішила повернутись назад у ліцей в Мишеві. Він розповів, що раніше його донька була зразковою дитиною і добре вчилась. Однак після навчання у Львові дуже змінилася: п`ять разів потрапляла на лікування до психіатричної лікарні, а наразі вживає спиртні напої. Чоловік зізнався: як батько, відчуває провину за виховання дочки, однак вдіяти нічого не може.“Якщо раніше ліцеїстка виявляла зацікавленість до навчання, то на цей час відноситься пасивно. Буває, що пропускає уроки, але батьки постійно повідомляють причини відсутності. З однокласниками майже не спілкується та не має друзів у школі, дуже замкнута. Також пасивна у різних видах суспільно-корисних заходів, що проводяться у класі та ліцеї. Протягом 2023-2024 навчального року спостерігались конфліктні ситуації з учнями ліцею. Після проведення індивідуальних виховних бесід класним керівником, психологом ліцею, заступником директора з виховної роботи, їх було вирішено.Був випадок, коли поїхала до брата, не сказала батькам, в результаті її шукала поліція. Неодноразово проводилась психокорекційна та корекційно-відновлювальна робота з психологом. Батьки приділяють належну увагу вихованню та навчанню дочки. Регулярно відвідують батьківські збори та прислухаються до рекомендацій вчителя”, – йдеться у матеріалах суду.Відтак, суд визнав одинадцятикласницю винною та призначив їй покарання у виді попередження.

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