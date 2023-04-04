Великодня здоба: скільки луцьким господиням коштуватиме випічка паски вдома





Скільки коштує напекти пасок на родину у 2024 році, з’ясували журналісти



За основу взяли рецепт паски від Дарії Цвек.



Найкращі паски виходять із домашніх продуктів, тож ми вирушили на Центральний ринок у Луцьку, аби з’ясувати скільки господині доведеться витратити на інгредієнти до великодньої випічки.



За рецептом нам потрібно:



1 кг борошна – коштує воно від 15 гривень за кіло, (отож нам потрібно 15 гривень);



400 мл теплого молока – літр молока вартує на ринку 30 гривень (це буде 12 гривень);



10 жовтків – (десяток яєць у господинь коштує 40 гривень);



70 гр дріжджів – 13 гривень (буде коштувати 11,40 грн);



200 гр розтопленого вершкового масла – кілограм домашнього вершкового масла 300 гривень (60 гривень);



300 гр цукру – вартує 26 гривень за кіло (отож, заплатимо 7,8 грн);

пакетик ванільного цукру – 2 грн;



пів ч.л солі (без гірки)



цедра лимона - кілограм вартує 85 гривень (один обійдеться у гривень 15 грн);



160 г родзинок - пакетик у 80 грамів коштує 25 гривень (нам же потрібно 2 пакетики - а це 50 гривень);



Глазур - 25 гривень пачка (на нашу випічку потрібно 2 пачки – 50 гривень);



Посипка - 20 гривень пачка;



Варто зазначити, що ми не додавали у розрахунок розхід на випікання святкової випічки — тобто вартість газу, світла, води. Також не враховували такі компоненти як сіль, олія, адже їх потрібно витратити зовсім небагато.



Загалом паска за цим рецептом за цінами на луцькому ринку цьогоріч вартуватиме 283,2 гривні.

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