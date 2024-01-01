Яка ситуація на фронті станом на ранок 10 квітня

Розпочалася 777 доба широкомасштабної збройної агресії росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійсни 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 14 ударних дронів.Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова Харківської області; Новоселівське, Твердохлібове Луганської області; Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Часів Яр, Спірне, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Калинове, Семенівка, Новобахмутівка, Бердичі, Нетайлове, Яснобродівка, Карлівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Єлизаветівка, Антонівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав Херсонської області.Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.На Куп’янському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка Харківської області та Андріївка Луганської області.На Лиманському напрямку наші воїни відбили три атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 29 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське Донецької області.На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне де ворог, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.На Оріхівському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив безуспішну атаку позицій наших військ.Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу та трьох засобах протиповітряної оборони окупантів.