Путін хотів би забрати Харків, але робимо все можливе, щоб цього не сталося, - Зеленський





Про це сказав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю німецькому Bild, пише



За його словами, атаки на енергопостачання "завдають великого болю населенню та містам". Президент також прокоментував ймовірність нового російського наступу на Харків – подібного до того, який окупанти вчинили на початку повномасштабного вторгнення.



"Путін, звичайно, хотів забрати Харків, тому що для нього це великий символ. Харків є однією зі столиць України, тому він має велике символічне значення", – сказав він.



Зеленський додав, що Україна готова зірвати плани ворога щодо захоплення міста.



"Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", – запевнив президент.



Декілька днів тому президент в інтерв'ю говорив, що Харків наразі захищений від атак ворога, але не повітряних. Він сказав, що з точки зору оборонних рубежів і війська це місто не перебуває в небезпеці. Однак це все ще бажана ціль для росіян, як і весь схід та південь України. За словами президента, захист Харківської області "абсолютно впевнений".



Ударів з повітря росіяни завдають по місту щодня. Б'ють по інфраструктурі, цивільних підприємствах, житлових будинках.

Речник Повітряних сил Євлаш говорив, що через близьке розташування Харкова до кордону з росією місто є вразливим до ворожих ударів КАБами та БпЛА. Однак стратегічної цілі удари росіян по місту не мають.



Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснював, що ворог застосовує тактику подвійних ударів: б'є, а потім ще раз б'є по тому ж місцю, коли туди приїжджають рятувальники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські атаки на енергетичну інфраструктуру справді впливають на перебіг війни.Про це сказав президенту інтерв'ю німецькому Bild, пише LB.ua За його словами, атаки на енергопостачання "завдають великого болю населенню та містам". Президент також прокоментував ймовірність нового російського наступу на Харків – подібного до того, який окупанти вчинили на початку повномасштабного вторгнення."Путін, звичайно, хотів забрати Харків, тому що для нього це великий символ. Харків є однією зі столиць України, тому він має велике символічне значення", – сказав він.Зеленський додав, що Україна готова зірвати плани ворога щодо захоплення міста."Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", – запевнив президент.Декілька днів тому президент в інтерв'ю говорив, що Харків наразі захищений від атак ворога, але не повітряних. Він сказав, що з точки зору оборонних рубежів і війська це місто не перебуває в небезпеці. Однак це все ще бажана ціль для росіян, як і весь схід та південь України. За словами президента, захист Харківської області "абсолютно впевнений".Ударів з повітря росіяни завдають по місту щодня. Б'ють по інфраструктурі, цивільних підприємствах, житлових будинках.Речник Повітряних сил Євлаш говорив, що через близьке розташування Харкова до кордону з росією місто є вразливим до ворожих ударів КАБами та БпЛА. Однак стратегічної цілі удари росіян по місту не мають.Голова Харківської ОВАпояснював, що ворог застосовує тактику подвійних ударів: б'є, а потім ще раз б'є по тому ж місцю, коли туди приїжджають рятувальники.

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