Путін хотів би забрати Харків, але робимо все можливе, щоб цього не сталося, - Зеленський

Путін хотів би забрати Харків, але робимо все можливе, щоб цього не сталося, - Зеленський
Російські атаки на енергетичну інфраструктуру справді впливають на перебіг війни.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю німецькому Bild, пише LB.ua.

За його словами, атаки на енергопостачання "завдають великого болю населенню та містам". Президент також прокоментував ймовірність нового російського наступу на Харків – подібного до того, який окупанти вчинили на початку повномасштабного вторгнення.

"Путін, звичайно, хотів забрати Харків, тому що для нього це великий символ. Харків є однією зі столиць України, тому він має велике символічне значення", – сказав він.

Зеленський додав, що Україна готова зірвати плани ворога щодо захоплення міста.

"Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", – запевнив президент.

Декілька днів тому президент в інтерв'ю говорив, що Харків наразі захищений від атак ворога, але не повітряних. Він сказав, що з точки зору оборонних рубежів і війська це місто не перебуває в небезпеці. Однак це все ще бажана ціль для росіян, як і весь схід та південь України. За словами президента, захист Харківської області "абсолютно впевнений".

Ударів з повітря росіяни завдають по місту щодня. Б'ють по інфраструктурі, цивільних підприємствах, житлових будинках.
Речник Повітряних сил Євлаш говорив, що через близьке розташування Харкова до кордону з росією місто є вразливим до ворожих ударів КАБами та БпЛА. Однак стратегічної цілі удари росіян по місту не мають.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснював, що ворог застосовує тактику подвійних ударів: б'є, а потім ще раз б'є по тому ж місцю, коли туди приїжджають рятувальники.

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Теги: Україна, росія, війна, Харків
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