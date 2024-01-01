У Силах оборони спростували прорив росіян у Роботине

Сергій Лишенко заявив, що росіянам нібито вдалося прорватися в Роботине й фактично там закріпитися. Проте в Силах оборони запевнили, що Україна повністю контролює цей населений пункт.



Про це йдеться в повідомленні Сил оборони півдня України, пише



Увечері 9 квітня депутат Запорізької облради в етері телеканалу «Еспресо» розповів, буцімто окупантам вдалося зайти в Роботине і тепер у населеному пункті нібито тривають бої. Цю інформацію підхопили деякі інші медіа та Telegram-канали.



Проте Сили оборони спростовують цю інформацію, наголошуючи: Роботине утримують українські військові, хоча в село справді регулярно заходять диверсійно-розвідувальні групи противника, які намагаються закріпитися, проте успіху вони не мають.



У Силах оборони зазначили, що населений пункт захищають бійці 65 окремої механізованої бригади та суміжних підрозділів.



Українські військові відбивають атаки росіян ще на підступах до Роботиного, а розрізнені групи окупантів бійці знищують ударними дронами й мінометними розрахунками.



Сили оборони закликали громадян не створювати «зайвого хайпу» і не спиратися на «псевдоекспертні думки тих, хто не має прямого стосунку до реальної бойової роботи» та не володіє оперативною обстановкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутат Запорізької обласної радизаявив, що росіянам нібито вдалося прорватися в Роботине й фактично там закріпитися. Проте в Силах оборони запевнили, що Україна повністю контролює цей населений пункт.Про це йдеться в повідомленні Сил оборони півдня України, пише Громадське Увечері 9 квітня депутат Запорізької облради в етері телеканалу «Еспресо» розповів, буцімто окупантам вдалося зайти в Роботине і тепер у населеному пункті нібито тривають бої. Цю інформацію підхопили деякі інші медіа та Telegram-канали.Проте Сили оборони спростовують цю інформацію, наголошуючи: Роботине утримують українські військові, хоча в село справді регулярно заходять диверсійно-розвідувальні групи противника, які намагаються закріпитися, проте успіху вони не мають.У Силах оборони зазначили, що населений пункт захищають бійці 65 окремої механізованої бригади та суміжних підрозділів.Українські військові відбивають атаки росіян ще на підступах до Роботиного, а розрізнені групи окупантів бійці знищують ударними дронами й мінометними розрахунками.Сили оборони закликали громадян не створювати «зайвого хайпу» і не спиратися на «псевдоекспертні думки тих, хто не має прямого стосунку до реальної бойової роботи» та не володіє оперативною обстановкою.

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