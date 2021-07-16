Другий день поспіль у Луцьку фіксують температурний рекорд

Другий день поспіль у Луцьку фіксують температурний рекорд
9 квітня синоптики зафіксували у Луцьку температурний рекорд. Стовпчики термометра піднялися вище 25,7°﻿С.

За даними спостережень метеостанції, максимальна температура повітря в Луцьку цього дня становила 23,9°﻿С у 1986 році, пише Суспільне.

Таким чином нова рекордна температура перевищила попередній показник на 1,8 °﻿С.

Що відомо про попередні температурні рекорди у Луцьку

16 березня 2024 року стовпчики термометрів піднялися до +14,0°﻿С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.

2 квітня в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали +24,5°﻿С. Це був четвертий температурний рекорд поспіль.

До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°﻿С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°﻿С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°﻿С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°﻿С.

Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.

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Теги: Луцьк, температурний рекорд
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