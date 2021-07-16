Другий день поспіль у Луцьку фіксують температурний рекорд
Сьогодні, 10:51
9 квітня синоптики зафіксували у Луцьку температурний рекорд. Стовпчики термометра піднялися вище 25,7°С.
За даними спостережень метеостанції, максимальна температура повітря в Луцьку цього дня становила 23,9°С у 1986 році, пише Суспільне.
Таким чином нова рекордна температура перевищила попередній показник на 1,8 °С.
Що відомо про попередні температурні рекорди у Луцьку
16 березня 2024 року стовпчики термометрів піднялися до +14,0°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.
2 квітня в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали +24,5°С. Це був четвертий температурний рекорд поспіль.
До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°С.
Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.
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За даними спостережень метеостанції, максимальна температура повітря в Луцьку цього дня становила 23,9°С у 1986 році, пише Суспільне.
Таким чином нова рекордна температура перевищила попередній показник на 1,8 °С.
Що відомо про попередні температурні рекорди у Луцьку
16 березня 2024 року стовпчики термометрів піднялися до +14,0°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.
2 квітня в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали +24,5°С. Це був четвертий температурний рекорд поспіль.
До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°С.
Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.
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