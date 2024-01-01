Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото





Про це військова частина повідомила у телеграмі.



«Ось вона – хвилина безтурботного перепочинку бійців 100 омбр після вдалого виконання бойових завдань!» - зазначили у бригаді.







Нагадаємо, рік тому, 3 квітня 2023 року підрозділи волинської 100 бригади приступили до виконання бойових завдань на Лиманському напрямку.



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