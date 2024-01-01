Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото

Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото
У мережі опублікували рідкісні світлини із перепочинком військовослужбовців волинської 100-ї окремої механізованої бригади.

Про це військова частина повідомила у телеграмі.

«Ось вона – хвилина безтурботного перепочинку бійців 100 омбр після вдалого виконання бойових завдань!» - зазначили у бригаді.

Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото
Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото
Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото
Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото
Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото
Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото
Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото
Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото
Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото
Волинські воїни релаксують на фронті після бою: унікальні фото


Нагадаємо, рік тому, 3 квітня 2023 року підрозділи волинської 100 бригади приступили до виконання бойових завдань на Лиманському напрямку.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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