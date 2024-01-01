Від російських обстрілів на Харківщині постраждали п’ятеро людей

військові рф наносили удари по Харкову та населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районах.



Про це у телеграмі інформує Національна поліція.



9 квітня близько 15:00 військові рф завдали авіаційного удару по Харкову. Зруйнована будівля приватного підприємства. Пошкоджені автомобілі та кінотеатр. Поранення отримали четверо людей.



О 13:50 з РСЗО окупанти вдарили по селу Стариця. Частково зруйнований приватний будинок. Поранення отримав 66-річний чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом добипо Харкову та населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районах.Про це у телеграмі інформує Національна поліція.9 квітня близько 15:00 військові рф завдали авіаційного удару по Харкову. Зруйнована будівля приватного підприємства. Пошкоджені автомобілі та кінотеатр. Поранення отримали четверо людей.О 13:50 з РСЗО окупанти вдарили по селу Стариця. Частково зруйнований приватний будинок. Поранення отримав 66-річний чоловік.

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