Від російських обстрілів на Харківщині постраждали п’ятеро людей
Сьогодні, 11:55
Протягом доби військові рф наносили удари по Харкову та населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районах.
Про це у телеграмі інформує Національна поліція.
9 квітня близько 15:00 військові рф завдали авіаційного удару по Харкову. Зруйнована будівля приватного підприємства. Пошкоджені автомобілі та кінотеатр. Поранення отримали четверо людей.
О 13:50 з РСЗО окупанти вдарили по селу Стариця. Частково зруйнований приватний будинок. Поранення отримав 66-річний чоловік.
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Про це у телеграмі інформує Національна поліція.
9 квітня близько 15:00 військові рф завдали авіаційного удару по Харкову. Зруйнована будівля приватного підприємства. Пошкоджені автомобілі та кінотеатр. Поранення отримали четверо людей.
О 13:50 з РСЗО окупанти вдарили по селу Стариця. Частково зруйнований приватний будинок. Поранення отримав 66-річний чоловік.
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