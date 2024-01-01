Від російських обстрілів на Харківщині постраждали п’ятеро людей

Від російських обстрілів на Харківщині постраждали п’ятеро людей
Протягом доби військові рф наносили удари по Харкову та населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районах.

Про це у телеграмі інформує Національна поліція.

9 квітня близько 15:00 військові рф завдали авіаційного удару по Харкову. Зруйнована будівля приватного підприємства. Пошкоджені автомобілі та кінотеатр. Поранення отримали четверо людей.
Від російських обстрілів на Харківщині постраждали п’ятеро людей
Від російських обстрілів на Харківщині постраждали п’ятеро людей

О 13:50 з РСЗО окупанти вдарили по селу Стариця. Частково зруйнований приватний будинок. Поранення отримав 66-річний чоловік.
Від російських обстрілів на Харківщині постраждали п’ятеро людей
Від російських обстрілів на Харківщині постраждали п’ятеро людей
Від російських обстрілів на Харківщині постраждали п’ятеро людей
Від російських обстрілів на Харківщині постраждали п’ятеро людей

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Теги: обстріл, війна
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