Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 450080 (+830) осіб



- танків - 7132 (+22)



- бойових броньованих машин - 13667 (+47)



- артилерійських систем - 11404 (+18)



- РСЗВ - 1040 (+1) од



- засоби ППО - 753 (+0)



- літаків - 347 (+0)



- гелікоптерів - 325 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9070 (+37)



- крилаті ракети - 2067 (+2)



- кораблі / катери - 26 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн - 15248 (+67)



- спеціальна техніка - 1876 (+8).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні більше 450 тисяч військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу - близько 450080 (+830) осіб- танків - 7132 (+22)- бойових броньованих машин - 13667 (+47)- артилерійських систем - 11404 (+18)- РСЗВ - 1040 (+1) од- засоби ППО - 753 (+0)- літаків - 347 (+0)- гелікоптерів - 325 (+0)- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9070 (+37)- крилаті ракети - 2067 (+2)- кораблі / катери - 26 (+0)- підводні човни - 1 (+0)- автомобільної техніки та автоцистерн - 15248 (+67)- спеціальна техніка - 1876 (+8).Дані уточнюються.

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