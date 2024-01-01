Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів

Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні більше 450 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 450080 (+830) осіб

- танків - 7132 (+22)

- бойових броньованих машин - 13667 (+47)

- артилерійських систем - 11404 (+18)

- РСЗВ - 1040 (+1) од

- засоби ППО - 753 (+0)

- літаків - 347 (+0)

- гелікоптерів - 325 (+0)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9070 (+37)

- крилаті ракети - 2067 (+2)

- кораблі / катери - 26 (+0)

- підводні човни - 1 (+0)

- автомобільної техніки та автоцистерн - 15248 (+67)

- спеціальна техніка - 1876 (+8).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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